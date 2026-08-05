A- A+

BATISMO Recém-nascida prematura é batizada em UTI de hospital no Recife: "Vida que insiste em viver" Batismo ocorreu na última segunda-feira (3), e vídeo do momento rapidamente viralizou nas redes sociais

Uma bebê que nasceu prematura com apenas 570 gramas foi batizada ainda dentro de um hospital no Recife. O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo pároco da Matriz de São José, o padre Davi de Melo, e já acumula mais de 1 milhão de visualizações.

No vídeo, o padre aparece batizando a recém-nascida, nos braços da mãe, com um copo de água e um guardanapo para enxugar sua testa. Ainda que simples, o gesto representou muito, e conquistou corações como uma representação de fé e bondade.



Na legenda da publicação, o padre descreveu o momento como "a vida que insiste em viver", em alusão aos primeiros dias de vida da criança. Assista:



Recém-nascida prematura é batizada em UTI de hospital no Recife: "Vida que insiste em viver" - https://t.co/TiUn3jqwlf pic.twitter.com/CqEHXJL3Cq — Folha de Pernambuco (@folhape) August 5, 2026

O registro, gravado na última segunda-feira (3), também serviu como uma corrente de orações pela pequena Maria Borba Reis, que segue internada na unidade, evoluindo a cada dia.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o padre contou que soube da história de Maria por seu avô, que é paroquiano da Matriz de São José. Ele que procurou a igreja, com o consentimento dos pais, em busca de um batismo ainda no hospital.

"Em casos como esse, a Igreja Católica afirma que não é nem necessária a presença do sacerdote. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha fé - um ateu ou um enfermeiro que não seja católico —, pode, naquele momento, usando água, dizer o nome da criança e batizar, usar a fórmula: 'Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo'. E o batismo é válido, de modo que, quando Maria sair ali da UTI, e assim esperamos que saia, não se faz o batismo novamente", explicou o religioso.

O padre também explicou que, por mais que já tenha feito muitos batismos, inclusive em maternidades e hospitais, nunca havia sentido tanta emoção e nervosismo quanto agora.

"Eu estava mais nervoso do que a própria mãe, porque quando eu vi o tamanho da criança, 500 gramas, nossa, é muito, muito pequena. Eu me assustei, então estava muito nervoso, e ao mesmo tempo feliz, com um contentamento grandioso, um júbilo no meu coração, mas nervoso. Eu já tinha feito batizados na UTI, mas nunca nestas circunstâncias", completou.

A publicação ganhou repercussão nas redes socais. Um dos comentários foi da própria mãe da menina, Ana Luiza Borba, que agradeceu ao sacerdote e pelo carinho de todos com sua filha. "Muito obrigada, padre! Orem por nós e por nossa Maria", afirmou.

O sacerdote também tranquilizou sobre o estado de saúde da bebê. "Maria vem se recuperando. A gente vem acompanhando e esperamos que o quanto antes ela possa estar bem para dar esse testemunho na paróquia e voltar à igreja para agradecer a Deus pela sua recuperação", declarou.

Veja também