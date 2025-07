Bebê que pesava 450g ao nascer vai para casa após passar 400 dias internado

A- A+

Barrett Brasfield, que nasceu prematuro e pesando apenas 450 gramas, foi liberado do hospital após passar 400 dias internado. A alta do bebê, realizada nesta segunda-feira (14), inaugurou uma nova página na história da família Brasfield.

O parto de Barrett foi uma cesariana de emergência, feita no Hospital UAB em Birmingham, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em junho de 2024. A mãe dele, Carli Brasfield, tinha completado 26 semanas grávida.

A internação ocorreu porque os médicos descobriram que Barrett tinha problemas no pulmão e passou por infecções, o que fez com que ele ficasse Unidade de Terapia Intensiva Neonatal Regional do hospital pelo período oito meses. Depois, o bebê foi transferido para outra UTI neonatal próxima.

Além disso, Barrett precisou passar por uma traqueostomia (abertura na região da traqueia para permitir a passagem de ar). Dessa forma, atualmente, ele se alimenta utilizando um tubo gástrico e respira com a ajuda de um aparelho de ventilação mecânica.

— Será um momento incrível levá-lo para casa e cruzar a porta da nossa casa com ele pela primeira vez. Já tínhamos uma creche montada há meses. Foi ótimo vê-lo em seu quarto e vivenciar isso — afirma Roman, pai de Barrett, ao canal de TV americano Cleveland 19.

