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Homenagem Bebê salva por policiais militares após engasgo ganha título honorífico da BPTur Homenagem foi dedicada à Helena Vitória, de apenas um mês, salva por profissionais do Batalhão de Policiamento Turístico que realizaram manobras de desobstrução das vias aéreas

O casal Pamella Gabrielly e Cláudio Vinícius não imaginava que o primeiro mesversário de Helena Vitória teria tantos convidados ilustres. Principalmente com a presença de um grupo que, há dois dias, passou a ocupar um espaço especial no coração da família.



Os soldados Arantes, Dias Silva e Azevedo Neto, do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), foram os responsáveis por salvar a vida da recém-nascida, na última terça-feira, após a bebê sofrer um engasgo com obstrução das vias aéreas.



Depois do susto, o trio visitou os pais e a mais nova “madrinha” da corporação, que ganhou um título honorífico.





Visita

“A Polícia Militar está sempre preparada para agir nessas situações de emergência e preservação da vida. Esse foi um momento de homenagear Helena e enaltecer a confiança da família na gente, registrando esse primeiro mês dela com muita saúde e amor”, afirmou o tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Cézar Belo.

Com direito a parabéns cantado por integrantes da organização militar, Helena recebeu também um título honorífico de Policial Militar Mirim da BPTur.

“Estamos dando esse título para uma criança que agora será nossa madrinha do Batalhão. Jamais iremos esquecer desse momento. Ela tem muito futuro pela frente e nós conseguimos ajudar a garantir a continuidade da vida dela. Quanto mais novo o bebê, mais delicado deve ser o processo da manobra. Os policiais tiveram sucesso em fazer dentro do que o corpo dela permitia. Por isso, precisamos enaltecer também a ação deles”, ressaltou o tenente-coronel.



Ação

Um dos responsáveis pelo atendimento, o soldado Azevedo Neto considerou a ocorrência como a melhor de toda a carreira.

“Foi gratificante chegar aqui e ver Helena comemorando o primeiro mês de vida. No momento que a encontramos, nós tivemos que colocar em prática o que aprendemos na escola e no dia a dia do trabalho. Foi uma ocorrência melhor do que todas as outras porque tivemos o retorno positivo na hora, percebendo que salvamos uma vida”, celebrou.

Para os pais de Helena, o primeiro mês de vida da filha será lembrado de maneira especial. “O sentimento é de alívio, gratidão e felicidade. Minha filha nasceu de novo. Ela saiu daqui praticamente sem vida, mas os policiais fizeram as manobras corretamente para salvá-la. Estar com minha filha aqui, contando essa história, é muito importante”, contou a mãe, que exibiu a recém-nascida com uma roupa presenteada pela BPTur.

“Meu recado para as pessoas é que confiem sempre na Polícia Militar. Quando a gente levou Helena para o núcleo, eles fizeram a manobra corretamente. Na terceira vez, ela chorou e eu fiquei mais calmo. Minha filha nasceu de novo ali”, concluiu.

Orientações



A American Heart Association (AHA), responsável pela publicação de diretrizes de salvamento em todo o mundo, atualizou o protocolo de manobras em outubro de 2025.

Para bebês menores de um ano de idade, a orientação é realizar cinco pancadas nas costas seguidas de cinco compressões no peito com a base da palma da mão. Isso deve ser repetido até que o motivo do engasgo seja colocado para fora. Na diretriz anterior (manobra de Heimlich), as compressões torácicas eram realizadas com dois dedos (indicador e médio).

De acordo com a AHA, a compressão não deve ser feita de maneira alguma na parte do abdômen, pois isso pode causar lesões nos órgãos internos do bebê.

Já em crianças acima de um ano e em adultos conscientes, a orientação é alternar cinco pancadas nas costas com a repetição de cinco manobras. Anteriormente, o recomendado era que o socorro fosse iniciado pelas compressões abdominais.

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