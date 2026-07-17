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PERNAMBUCO Bebê de 1 ano é salvo de engasgo após policiais realizarem manobra de Heimlich na Zona Sul do Recife Militares estavam fazendo ronda na localidade quando receberam o pedido de socorro

Um bebê de um ano foi salvo por agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) após se engasgar na manhã de quinta-feira (16), no bairro da Cohab, Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, que divulgou o caso nesta sexta-feira (17), o que parecia ser apenas mais um patrulhamento de rotina na Avenida Jornalista Costa Porto mudou de rumo quando os agentes foram surpreendidos por um pedido de socorro.

No local, uma mulher tentava conseguir ajuda para um bebê que havia se engasgado e já apresentava quadro de cianose, com a pele arroxeada, sinal de falta de oxigenação.

Uma vizinha da família, ao perceber que a mãe do bebê havia entrado em estado de choque e desmaiado diante da situação, saiu com a criança em busca de ajuda. A mulher estava na garupa de uma motocicleta quando encontrou a equipe do BPTran.

De imediato, os militares prestaram socorro, posicionando o bebê de bruços sobre o antebraço e aplicando a manobra de desengasgo, conhecida como manobra de Heimlich.

"A equipe interveio imediatamente e aplicou a manobra de Heimlich específica para crianças, o procedimento foi bem-sucedido, desobstruindo as vias aéreas do bebê e restabelecendo sua respiração de forma imediata", explicou a coorporação.

A manobra de Heimlich em crianças de até 1 ano consiste em posicionar o bebê de bruços e aplicar leves palmadas nas costas para estimular a respiração, procedimento conhecido como tapotagem.

Bebê passa bem

Após o desengasgo, o bebê seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lagoa Encantada, também na Zona Sul do Recife. O transporte foi realizado por uma popular, que passava pelo local e se disponibilizou para levar a mulher e o bebê até a unidade de saúde.

Após passar por avaliação médica, foi confirmado que o bebê está fora de perigo. Ele permaneceu em observação para a realização de exames clínicos complementares.

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