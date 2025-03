Bebê sofre queimaduras nos pés ao pisar em chão quente de escola no litoral de SP

A- A+

Um bebê de 1 ano e 2 meses ficou com a planta dos pés cheia de bolhas depois de sofrer queimaduras em uma creche municipal, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a prefeitura, a criança teria se queimado ao pisar em uma laje do parquinho da unidade. O local estava quente devido ao sol e calor. O bebê passou por exames que constataram queimaduras de primeiro e segundo graus.

O acidente aconteceu na última sexta-feira, 7, na Unidade Municipal de Educação (UME) Professor Orlando Adegas, no Morro da Penha. Relatório do caso ao qual a reportagem teve acesso, aponta que o bebê frequentava a unidade desde os quatro meses e esse foi o primeiro incidente.

Na data, a mãe foi chamada no meio da tarde com a informação de que o menino estava com bolhas nos pés. A família cobra explicações do ocorrido.

Conforme a direção da UME, a criança brincava na parte coberta do solário da unidade onde funciona um parquinho, quando uma bola rolou para a parte não coberta e o bebê foi atrás. A criança foi para a creche calçada, mas nesse momento estava sem o sapato. As escolas de educação infantil têm solário para que as crianças possam tomar banho de sol.

A prefeitura disse, em nota, que a supervisão de ensino da Secretaria de Educação acompanha o caso e oferece todo o respaldo à família. Segundo o município, professores e funcionários da unidade supervisionavam a brincadeira das crianças na parte coberta do solário (espaço que recebe a luz do sol), que fica na laje da creche.

A nota diz que, "segundo relato da equipe gestora, a criança teria corrido atrás da bola que rolou para a parte descoberta, de forma repentina e, por conta da temperatura do chão, teria queimado a sola do pé ao correr atrás do brinquedo." Ainda segundo a prefeitura, a mãe foi avisada sobre o caso por funcionários da escola, que deram assistência durante a ida da criança ao pronto-socorro e compraram a medicação prescrita pelo médico.

A gestão municipal informou que a criança continua afastada da escola por conta da recomendação médica, que determinou um período de sete dias para tratamento e medicações, e deve retornar à escola na próxima segunda-feira, 17.

Segundo caso no Estado de SP

No dia 17 de fevereiro, um bebê de um ano e meio sofreu queimaduras de primeiro grau ao pisar no chão quente de uma creche em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. O menino estava na área recreativa da Creche Dirce Pedroso, no Jardim Promeca, quando correu descalço para a área descoberta.

A prefeitura informou na ocasião que a creche foi reformada em 2024 e entregue em janeiro deste ano, e que o material usado na obra é adequado para áreas de recreação infantil. A Unidade Gestora de Educação reforçou a orientação de utilizar calçados e recorrer a jatos d’água para refrescar os pisos de áreas externas durante as ondas de calor.

