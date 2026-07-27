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PARTO PROIBIDO Recém-nascido tem intercorrência e é transferido em UTI aérea após mãe dar à luz em Noronha Paciente, de 28 anos, deu entrada no Hospital São Lucas, nesse domingo (26), apresentando dor na lombar com irradiação para a região pélvica

Uma mulher deu à luz em Fernando de Noronha, em Pernambuco, apesar de portaria estadual orientar a não realização de partos no arquipélago. O recém-nascido apresentou intercorrência e foi transferido para o Recife em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea.



Segundo a Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha, a paciente, de 28 anos, deu entrada no Hospital São Lucas, nesse domingo (26), apresentando dor na lombar com irradiação para a região pélvica.

"Durante a avaliação clínica inicial, a paciente negou a possibilidade de gestação. No entanto, diante da suspeita diagnóstica, a equipe assistencial realizou exame de Beta HCG, que confirmou a gravidez, com 41 semanas de gestação", afirmou a superintendência.

Após identificação, foi constatado que a mulher, que reside temporariamente em Fernando de Noronha e trabalha em uma pousada da ilha, estava em fase avançada de trabalho de parto, impossibilitando sua transferência em tempo hábil para uma unidade hospitalar no continente.

"O parto foi conduzido pela equipe multiprofissional do Hospital São Lucas, seguindo os protocolos assistenciais vigentes", informou a gestão da ilha, destacando que a mãe encontra-se clinicamente estável.

Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha | Foto: Gustavo Bezerra/Divulgação

Já o bebê teve uma intercorrência e foi transferido em UTI aérea, ainda na noite do domingo (26), ao Hospital Maria Lucinda, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife.

Atualmente, o recém-nascido está internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, apresenta quadro clínico estável e permanece recebendo atendimento especializado.

"Em razão da capacidade operacional da aeronave, que comportava apenas a equipe assistencial necessária ao transporte do paciente [bebê], não foi possível o embarque da mãe, que permaneceu na ilha e segue nesta segunda-feira (27) para o Recife em voo comercial. A Superintendência de Saúde acompanha integralmente o caso, mantendo articulação com a equipe da unidade de referência para assegurar a continuidade da assistência", afirmou a administração da ilha.

Partos não recomendados na ilha

A portaria AG/ATDEFN nº 063/2021, recomenda que grávidas residentes ou visitantes/turistas com idade gestacional de 28 semanas ou mais, não permaneçam em Fernando de Noronha.

O documento leva em consideração a limitada capacidade assistencial dos serviços de saúde na localidade para atender ocorrências capazes de colocar em risco a saúde da gestante e do bebê.

Na ilha, há uma única unidade hospitalar, o Hospital São Lucas, classificado como de média complexidade, cuja capacidade assistencial dos serviços de saúde é limitada pelas condições relativas à estrutura hospitalar e à disponibilidade médica para realização de partos.

A Administração de Fernando de Noronha assegura às gestantes residentes o acompanhamento pré-natal por meio do Programa Saúde da Família, com recomendação de encaminhamento, a partir da 28ª semana, para a continuidade da assistência nos serviços de referência no Recife.

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