A- A+

POLÍCIA ''Bebecita do TikTok'': suposta líder do Trem de Arágua é presa na Colômbia Muito ativa nas redes sociais, Wanda del Valle Bermúdez era procurada pelas autoridades peruanas por ser uma ''cobradora'' a serviço de seu ex-companheiro, morto em junho

A polícia colombiana capturou, nesta quinta-feira (7), uma mulher conhecida como “Bebecita do TikTok”, acusada de liderar uma facção do Trem de Arágua, organização criminosa venezuelana que está entre as mais perigosas da América do Sul.

Muito ativa nas redes sociais, Wanda del Valle Bermúdez, 26 anos, é procurada pelas autoridades peruanas por ser uma “cobradora” a serviço de seu ex-companheiro Christopher Fuentes González, vulgo Maldito Cris, morto em junho durante uma operação.

Através do TikTok, a venezuelana “se vangloriou dos luxos que teve quando era jovem, joias, viagens de moto e iates, relógios, extravagâncias e bebidas finas”, informou a polícia colombiana num boletim.

O dinheiro veio de “vários crimes” cometidos no Peru, como assassinos de aluguel, extorsão, distribuição de armas de fogo e tráfico de pessoas, acrescentou.

Fotografias de Bermúdez e seu ex-companheiro aparecem em uma conta com mais de 50 mil seguidores no TikTok. “Descanse em paz”, diziam os comentários de junho, quando Fuentes foi morto pela polícia peruana. A conta parou de mostrar atividade em dezembro de 2022.

Na conta do TikTok, Bermúdez aparece com o cabelo loiro, enquanto nas fotos divulgadas pela polícia colombiana ele o usa preto e mais curto. Ambos são a mesma pessoa, disse a polícia colombiana à AFP, com base numa tatuagem das fases da lua no peito.

O Trem de Arágua é uma quadrilha criminosa que começou a atuar em 2014 no interior do presídio de Tocorón, no estado de Arágua (centro-norte) da Venezuela. Hoje é uma das maiores organizações criminosas da Venezuela e espalha seus tentáculos por vários países da América Latina, incluindo Colômbia, Chile e Peru.

Veja também

Guatemala Presidente liderança eleito marcha contra corrupção na Guatemala