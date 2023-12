A- A+

RECIFE Parque Estadual de Dois Irmãos ganha bebedouros com acesso gratuito Devido ao calor, visitantes vão poder se refrescar enquanto passeiam no zoológico

Quem visitar o Parque Estadual de Dois Irmãos, no bairro homônimo, na Zona Norte do Recife, vai poder se refrescar gratuitamene durante o passeio no zoológico. Isso porque foram instalados quatro bebedouros com fornecimento de água mineral gratuito para os visitantes



Os bebedouros estão localizados nos polos das capivaras, de educação ambiental, na ala dos primatas e dos grandes mamíferos.

Segundo a gerente geral do parque, Marina Falcão, a iniciativa foi devido à onda de calor que afeta todo o Brasil.

“Estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo todo. Pensando nisso, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o parque instalou bebedouros ao longo de todo o zoológico para que os visitantes possam se hidratar durante o passeio”, afirma Marina.

A administração local solicita levem o próprio copo ou garrafa para garantir a manutenção da higiene do local.

“É importante lembrar que a ingestão de água deve estar ligada a outras medidas, como, por exemplo, o uso de filtro solar, busca por locais com mais sombra e ventilação, para que todos consigam passar por esses dias quentes de maneira mais tranquila”, complementa a gerente.

Veja também

Estudo Pesquisas brasileiras ajudam a entender vida na Antártica