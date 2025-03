Beber café faz seu coração disparar?

A- A+

Às vezes, uma xícara de café é o impulso de energia que você precisa para começar o dia. Esta bebida é muito benéfica devido ao seu teor de cafeína, substância que melhora o humor e o metabolismo, assim como o desempenho físico e mental. No entanto, é possível perceber que após tomar uma xícara de café, o coração bate mais rápido. Não é um sentimento aleatório; há uma explicação e é importante conhecê-la.

A pesquisa sobre as propriedades e efeitos do café tem uma longa história. Um artigo da Universidade de Harvard destaca que, na década de 1960, essa bebida era considerada um “fator de risco para doença coronariana”. No entanto, estudos posteriores refutaram essa ideia, apontando que apenas o consumo excessivo (mais de cinco xícaras por dia) poderia ter efeitos negativos na saúde do coração.





Atualmente, diversas investigações sustentam a mesma hipótese. De acordo com um relatório da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, pessoas que bebem café têm menos probabilidade de morrer de doenças como derrame, doença renal e doença cardíaca coronária.

No entanto, é importante mencionar que o segredo do consumo seguro está nas doses de ingestão, e exceder as quantidades recomendadas por especialistas pode causar sintomas como taquicardia . Isso ocorre porque os efeitos estimulantes da alta ingestão de cafeína podem fazer com que o coração trabalhe mais rápido.

Nesse sentido, a Harvard Medical School realizou um estudo sobre a relação entre o consumo de café e o risco de sofrer de fibrilação atrial (um problema de ritmo cardíaco caracterizado por batimentos cardíacos rápidos e irregulares).

A análise descobriu que, embora beber café possa causar um ligeiro aumento nas contrações ventriculares prematuras, elas são comuns e geralmente inofensivas. Mesmo com esse histórico, especialistas em saúde recomendam não consumir essa bebida em excesso. Caso contrário, sintomas como:

Ansiedade

Insônia

Irritabilidade

Nervosismo

Dificuldade de concentração

Frequência cardíaca rápida

Sentimento de tristeza

Dor de estômago ou azia

Perda de água, sal e cálcio pela urina, já que o café atua como diurético

Quanto café você pode beber por dia?

A Fundação Espanhola do Coração ressalta que o ideal é não ultrapassar três xícaras de café por dia. Aproximadamente 150 ml da bebida contém 60 a 80 mg de cafeína, embora esses dados sejam gerais.

A quantidade de cafeína em uma xícara pode depender de fatores como torra, tipo de grão, nível de moagem ou tipo de preparação. Por outro lado, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar sugere uma ingestão saudável:

Adultos: 400 ml por dia.

Mulheres grávidas: Menos de 200 mg por dia.

Crianças: não recomendado.

Veja também