Beber refrigerante ajuda a soltar comida presa na garganta? Cientistas respondem

A- A+

Engolir a comida e ficar com a sensação de que ela ficou presa na garganta é algo que pode acontecer com qualquer um. Quando algum alimento fica preso no esôfago — mas não tem tamanho suficiente para causar um engasgo e interromper a respiração — normalmente recorre-se a algo que ajude a "empurrar" o alimento em direção ao estômago. Muitas pessoas aconselham que esse "empurrãozinho" seja dado com um gole de refrigerante.

Pessoas que estão com comida presa no esôfago podem sentir uma dolorosa sensação de pressão e até dificuldade para engolir a saliva. Geralmente, a comida fica presa devido a um estreitamento do esôfago, que pode ser uma cicatriz de uma inflamação anterior ou de um estreitamento causado por um tumor.

Para testar se esse conselho realmente funciona, pesquisadores do Amsterdam University Medical Centers decidiram experimentar na prática, com 51 pessoas que deram entrada em cinco hospitais holandeses com alimentos presos no esôfago. Quando a comida não se desaloja sozinha é necessário realizar uma endoscopia de emergência: uma câmera é inserida pela boca até o esôfago e o pedaço de alimento é então removido com uma rede ou pinça.

Os pesquisadores do grupo chefiado por Arjan Bredenoord, professor de gastroenterologia na Amsterdam UMC e principal autor do estudo, ofereceram refrigerante para metade dos pacientes. O restante apenas esperou para ver se o alimento se desgarrava sozinho ou não. Se os pacientes de ambos os grupos ainda não conseguissem engolir a saliva, era realizada uma endoscopia de emergência e o pedaço de comida era retirado.

Os resultados mostram que o refrigerante não ajudou, tanto nos pacientes que receberam a bebida como os que esperaram sem beber nada apresentaram uma melhoria em 61% das vezes. Não houve efeitos colaterais ou complicações do uso do refrigerante.

"Não houve melhora ao usar refrigerante para soltar comida presa no esôfago, muitas vezes a comida se desalojou sozinha depois de um tempo e, caso contrário, realizamos uma endoscopia. Esperamos que isso acabe com esse mito", concluiu Bredenoord.

Veja também

Maceió Políticos aceitam deixar rivalidade e buscar soluções para Maceió