A- A+

guerra no oriente médio Bebês recém-nascidos são retirados de incubadoras após corte de energia no maior hospital de Gaza Recém-nascidos e prematuros estão sendo embrulhados em mantas e cobertores térmicos molhados com água quente na esperança de que sobrevivam

Bebês prematuros, recém-nascidos no maior hospital da Faixa de Gaza, estão sendo retirados de incubadoras após um corte geral de energia elétrica na região. Os pequenos estão sendo enrolados em toalhas e cobertores térmicos molhados com água quente, na esperança de que sigam vivos até que sejam transferidos do Hospital Al-Shifa para outra unidade.

“Eu estava com eles há um tempo atrás. Eles agora estão expostos porque os tiramos das incubadoras. Nós os embrulhamos em papel alumínio e colocamos água quente ao lado deles para que possamos aquecê-los”, disse o diretor do centro médico, Dr. Muhammad Abu Salmiya, à Al-Araby TV nesse domingo (12).

Segundo o médico Ahmed Al-Mokhallalati, que tirou as fotos dos bebês, não há eletricidade suficiente para alimentar o gerador das incubadoras, que estão no prédio da enfermaria feminina, alvo de bombardeios de Israel.

As imagens viralizaram nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, com os bebês reunidos em uma só cama do hospital. O médico afirmou que várias crianças morreram enquanto estavam na unidade de terapia intensiva e no berçário em meio ao contínuo bombardeio e bloqueio de Israel a Gaza.

Os recém-nascidos foram todos transferidos e 10 bebês agora estão sendo colocados em uma cama com ar condicionado que aquece. Os bebês estão sendo embrulhados em papel alumínio e colocados perto de água quente, numa tentativa desesperada de mantê-los vivos, alertou o diretor do hospital

Veja também

guerra no oriente médio União Europeia pede a Israel pausa nos ataques a Gaza e condena Hamas por usar escudos humanos