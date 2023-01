A- A+

cirurgia Bebês siamesas são separadas após 11 horas de cirurgia histórica nos EUA AmieLynn Rose e JamieLynn Rae Finley estavam unidas desde a parte inferior do osso do peito até o umbigo e compartilhavam um fígado

Duas gêmeas unidas pelo abdômen foram separadas após uma cirurgia, que durou cerca de 11 horas no hospital pediátrico de Fort Worth, no Texas, na última segunda-feira (23). De acordo com o hospital, AmieLynn Rose e JamieLynn Rae Finley estão se recuperando bem.

Nas próximas semanas e meses, as duas continuarão recebendo os cuidados médico do Cook Children's Medical Center, onde estão internadas. Além de serem conectadas pelo abdômen, em seu caso específico, elas estavam unidas desde a parte inferior do esterno, também conhecido como o osso do peito até o umbigo e compartilhavam um fígado.

Este é um dia histórico e incrível, disse Wini King, vice-presidente sênior e chefe de comunicações, diversidade, equidade e inclusão do Cook Children's Health Care System, em entrevista coletiva realizada na quarta-feira.

A revelação da conexão dos gêmeos veio no início da gravidez. O ultrassom de 10 semanas mostrou que os bebês tinham pouca ou nenhuma separação entre eles. As imagens tiradas na consulta seguinte confirmaram que os bebês estavam unidos, e trouxe aos pais uma nuvem de perguntas, incertezas e medo.

Nem em um milhão de anos eu teria pensado que teria gêmeos. E então gêmeos siameses ainda por cima, relatou a mãe das meninas, Amanda Arciniega ao hospital.

Os exames mostravam que JamieLynn e AmieLynn tinham cada uma seu próprio coração e bolsa cardíaca, aumentando as chances de sobrevivência e que seria possível uma futura separação.

Amanda teve uma gravidez tranquila, exceto pelas muitas consultas com especialistas em todo o estado para determinar quem melhor faria o parto das gêmeas e qual hospital seria mais capaz de cuidar delas após o nascimento.

Os primeiros passos serão a cicatrização da grande incisão necessária para separá-los. Temos que esperar que seus intestinos comecem a funcionar antes de começarmos a permitir que a nutrição se mova através de seus intestinos. Algumas dessas coisas podem exigir procedimentos em etapas para que a família esteja pronta para que o fechamento abdominal possa exigir mais de uma operação. Esperamos que não, mas é uma possibilidade, explica o especialista.

Além disso, os bebês também precisarão de uma extensa reabilitação, que incluirá nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.

Tenho muita esperança de que eles tenham uma boa recuperação e tenham uma vida saudável no futuro, disse o Dr. Iglesias.

Nascimento

As meninas nasceram prematuramente em 3 de outubro de 2022 , com 34 semanas de gestação, pesando cerca de 2kg e com 42 cm.

Não foi um parto fácil, mas fizemos com que parecesse fácil, disse o obstetra Dr. Tabor, refletindo sobre aquele dia.

