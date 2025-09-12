A- A+

ciência Bebeu cerveja? Cuidado, você pode atrair mosquitos, revela estudo Pesquisa realizada durante o festival Lowlands, na Holanda, em 2023, analisou por que alguns frequentadores atraem mais insetos do que outros

Durante o festival Lowlands, na Holanda, em agosto de 2023, os visitantes tiveram uma experiência científica inesperada: descobrir por que alguns de nós parecem irresistíveis para os mosquitos. O evento, que contou com apresentações de Billie Eilish e Florence + The Machine, atraiu cerca de 60 mil pessoas, e, claro, milhares de mosquitos.



Alguns deles vieram a passeio, mas outros viajaram acompanhando uma equipe da Universidade Radboud de Nijmegen, liderada pelo pesquisador Felix Hol, que conduziu um estudo inusitado sobre atração de mosquitos.

Para testar suas hipóteses, os pesquisadores convidaram cerca de 500 voluntários a colocar o braço em uma caixa cheia de mosquitos. Não houve risco de picadas: os braços estavam protegidos por material que deixava o cheiro passar, mas impedia que os insetos alcançassem a pele. Cada interação foi gravada em vídeo e acompanhada de questionário sobre hábitos durante o festival.

Cerveja, hedonismo e cheiros: o que atrai os mosquitos

Os resultados mostraram padrões claros. Pessoas que beberam cerveja, fumaram maconha ou compartilharam cama com outros visitantes atraíram mais mosquitos. Por outro lado, banho recente e uso de protetor solar diminuíram o interesse dos insetos. "Eles simplesmente têm um gosto pelos hedonistas entre nós", escreveram os pesquisadores em uma publicação pré-impressa no BioRXiv.





Segundo Hol, o álcool pode não ser o fator direto. “Pessoas que beberam álcool também se comportam de maneira diferente, dançando com mais exuberância, o que altera seu odor corporal”, explicou ao programa de rádio holandês Vroege Vogels.

O Lowlands é conhecido por permitir estudos criativos e interativos. Pesquisas anteriores exploraram, por exemplo, a relação entre música e tolerância à dor. “O festival oferece um ambiente único para ciência ao vivo, envolvendo os visitantes de maneira divertida”, acrescenta Hol.

Apesar das descobertas, os pesquisadores alertam que os resultados refletem o público jovem e saudável dos festivais. Para entender plenamente por que algumas pessoas são mais picadas, é preciso estudar outras populações fora desse contexto.

Enquanto isso, as lições práticas do estudo são simples: banho e protetor solar podem ser aliados eficazes contra os mosquitos durante os últimos dias quentes do ano, mesmo se você estiver no meio de uma multidão animada ao som de música ao vivo.

Veja também