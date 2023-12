Bebida "batizada": quais os sintomas de que botaram algo no seu drink e o que fazer

A- A+

O governo do Reino Unido lançou um novo pacote para tentar conter o aumento de bebidas alcoólicas “batizadas”, incluindo kits de teste e formação para pessoas que trabalham em bares.

Como parte da iniciativa, divulgou alguns sinais de alerta que podem significar que alguém colocou alguma droga na sua bebida ou de algum amigo — ou até injetou algo em alguém com uma agulha.

De acordo com o NHS, o sistema de saúde britânico, existem muitas variáveis sobre como os sintomas podem surgir em seu corpo após consumir uma bebida “batizada”. Por exemplo, pode depender da quantidade, do tipo de álcool que está consumindo ou das drogas utilizadas pelo agressor. Até mesmo o quanto você bebeu, ou outros medicamentos que pode estar tomando. Tamanho corporal e idade também influenciam.

Mas fique atento com:

Confusão, alucinações e comportamento paranóico repentino: Lynn Thomas, diretora médico da St John Ambulance, explica que você pode notar alguém ficando confuso, sem saber onde está ou se sentindo desorientado. As pessoas também podem começar a ter alucinações, ver e ouvir coisas que não existem, bem como agir de repente de forma paranóica. “Esta experiência pode ser realmente assustadora para alguém que foi drogado, por isso é muito importante procurar ajuda médica e ficar com ele”, alertou a médica ao jornal Daily Mail. Tente tranquilizar a pessoa, use palavras simples e diga onde está e quem você é, caso de repente não o reconheça.

Perder o equilíbrio e má coordenação: Os sintomas podem desenvolver-se muito rapidamente, entre 5 a 20 minuto, e durar até 12 horas. Se a pessoa for drogada, pode perder o equilíbrio ou ter má coordenação. Pode parecer que está, reclamar de tonturas e, ao caminhar, pode repentinamente sentir ou parecer que vai cair. Se você notar esses sintomas em seus amigos, é importante tentar fazer com que eles se sentem em algum lugar para mantê-los seguros — enquanto você procura ajuda médica.



Perder a capacidade de se comunicar e problemas de visão: A pessoa pode perder a capacidade de comunicação ou ter problemas de visão (tanto para conseguir focar, quanto vista turva). São sensações assustadoras. Por isso, é importante ficar com a pessoa, avisar a alguém do estabelecimento e a polícia.

Ter dificuldade para respirar ou não responder: Além de outros sintomas como dor abdominal e sensação de enjoo, a droga pode fazer com que alguém pare de responder e afete sua respiração, por isso é muito importante procurar ajuda médica se você não se sentir bem ou estiver preocupado com um amigo. Se a pessoa não responder ou ficar inconsciente, chame uma ambulância.

A médica também compartilhou conselhos sobre como manter você e seus amigos seguros em uma saída à noite e o que fazer se você acreditar que alguém foi drogado.

Em primeiro lugar, fiquem juntos. “Isso proporcionará alguma responsabilidade e incentivará o controle do ritmo ao beber. É importante ficar de olho em quanto você e seus amigos estão bebendo”, disse.

“Muitos bares e casas noturnas oferecem tampas de garrafa como uma rolha, que podem evitar que as bebidas sejam contaminadas: peça uma. E nunca aceite bebidas de estranhos, especialmente depois de você mesmo ter tomado algumas doses.”

Mas se você acha que você ou um amigo foi drogado, o mais aconselhado é alertar a equipe do bar ou evento e a polícia, inclusive relatando qualquer comportamento suspeito. Procure ajuda médica, especialmente se houver perda de consciência, dificuldades respiratórias ou visão anormal ou prejudicada.

“Se você usou drogas recreativas ou bebeu muito álcool, é importante contar aos seus amigos o que você tomou e quando, para obter ajuda médica, se precisar”, disse ao Daily Mail.

