ALERTA

Bebida com metanol é "praticamente impossível" de identificar e socorro deve ser imediato

Especialistas alertam que gravidade dos casos pode estar relacionada ao volume da substância química ingerida pelo paciente

Casos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas são registrados em São Paulo

Um drinque com metanol é muito difícil, "praticamente impossível" de identificar, dizem especialistas em saúde e toxicologia, ouvidos pelo Globo.

Isso porque o cheiro, gosto e aparência da bebida assemelha-se muito ao etanol, o álcool comum, encontrado em bebidas. O consumo por engano do metanol é a causa suspeita de três mortes em São Paulo e diversos outros casos de intoxicação.

— No ato da ingestão, você não vai sentir um sabor alterado. Visualmente, você não vai conseguir ver nenhuma diferença, nenhum cheiro que seja diferente. É difícil para o consumidor final saber se trata-se realmente de uma bebida adulterada, como o metanol, ou não — diz Daniel Junqueira Dorta, professor titular do departamento de química da Universidade de São Paulo (USP).

— É praticamente impossível. A gente vai saber (que há algo errado) a partir dos sintomas que serão sentidos após os primeiros sintomas de infecção.

Qualquer consumo, explica o professor, pode ter efeito nocivo no organismo.

— O efeito final (do consumo) vai depender muito. Duas coisas que são bem importantes na toxicologia, que é, primeiro, a quantidade que foi ingerida, e, segundo, a suscetibilidade do indivíduo ao efeito. O metanol utiliza o mecanismo que o nosso organismo usa para metabolizar o etanol, o álcool comum que a gente ingere na bebida alcoólica — explica o professor da USP.

Há pessoas, portanto, que vão enfrentar mais dificuldade ao entrar em contato com o metanol.

— Em caso de sintomas, o tratamento tem que acontecer o mais rápido possível. Seja a dor de cabeça, náusea, vômito. Uma diferença muito grande na intoxicação do metanol para o etanol é uma cólica, dor no estômago muito grande. E se começar a haver algo na visão, mais complicado ainda — afirma Daniel Junqueira.

Claudio Schwartzman, médico do Einstein, diz que o organismo metaboliza o metanol como um tipo de formol, o que ajuda a explicar o tamanho da toxicidade causada pelo produto químico.

— O principal efeito causado por ele se chama acidose. Quer dizer, ele aumenta muito a concentração de ácido no sangue. E isso leva a uma série problemas para o corpo humano — explica o médico. — A perda de visão que acontece, por exemplo, pode ser totalmente irreversível. Nesses casos, é preciso esperar para ver o que vai acontecer, não há um tratamento específico, é preciso esperar.

A Sociedade Brasileira de Oftamologia (SBO) alertou, por meio de nota, que o consumo de bebidas alteradas por metanol podem levar à “cegueira irreversível” e até à morte. A entidade orienta que diante de sintomas como visão turva, dor de cabeça ou confusão mental é preciso procurar o serviço médico imediatamente. A SBO ainda diz que os sintomas costumam surgir entre 12 horas e 24 horas após o consumo, podendo ser ainda mais rápidos caso as doses ingeridas sejam altas.

'Garrafas quebradas'
O diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Gabriel Pinheiro, orientou que é importante que bares e restaurantes descartem garrafas de bebida usadas de maneira correta, inviabilizando seu reuso.

— Alertamos sempre a necessidade de descartar (as embalagens) corretamente. Que não sejam colocadas no lixo comum, e que se tente inviabilizar aquela garrafa. Alguns estabelecimentos conseguem quebrar, tem máquinas para isso, outros a gente indica riscar o vidro, a garrafa, para deixar claro que aquela garrafa já foi utilizada anteriormente — afirma. — A garrafa em si é o grande ativo desses criminosos, porque a complexidade de criar uma garrafa nova é muito maior do que encher uma já existente com uma bebida errada, falsificada, ali.

O representante da associação ainda orienta que os lojistas sempre optem por fornecedores confiáveis, que ofereçam nota fiscal e não trabalhem com preço fora da realidade do mercado

— Há evidências quando produto não é confiável, como quando a gente vê um preço descolado no mercado. Como por exemplo uma garrafa que é vendida normalmente a R$ 100 e chega a um fornecedor oferecendo por R$50, R$60, com 40% de desconto. Não é um padrão do mercado. Então, a gente sempre alerta para tomar esses cuidados porque estamos falando da saúde pública.

