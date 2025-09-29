A- A+

ALERTA Bebida com metanol é "praticamente impossível" de identificar e socorro deve ser imediato Especialistas alertam que gravidade dos casos pode estar relacionada ao volume da substância química ingerida pelo paciente

Um drinque com metanol é muito difícil, "praticamente impossível" de identificar, dizem especialistas em saúde e toxicologia, ouvidos pelo Globo.

Isso porque o cheiro, gosto e aparência da bebida assemelha-se muito ao etanol, o álcool comum, encontrado em bebidas. O consumo por engano do metanol é a causa suspeita de três mortes em São Paulo e diversos outros casos de intoxicação.

— No ato da ingestão, você não vai sentir um sabor alterado. Visualmente, você não vai conseguir ver nenhuma diferença, nenhum cheiro que seja diferente. É difícil para o consumidor final saber se trata-se realmente de uma bebida adulterada, como o metanol, ou não — diz Daniel Junqueira Dorta, professor titular do departamento de química da Universidade de São Paulo (USP).

— É praticamente impossível. A gente vai saber (que há algo errado) a partir dos sintomas que serão sentidos após os primeiros sintomas de infecção.

Qualquer consumo, explica o professor, pode ter efeito nocivo no organismo.

— O efeito final (do consumo) vai depender muito. Duas coisas que são bem importantes na toxicologia, que é, primeiro, a quantidade que foi ingerida, e, segundo, a suscetibilidade do indivíduo ao efeito. O metanol utiliza o mecanismo que o nosso organismo usa para metabolizar o etanol, o álcool comum que a gente ingere na bebida alcoólica — explica o professor da USP.

Há pessoas, portanto, que vão enfrentar mais dificuldade ao entrar em contato com o metanol.

— Em caso de sintomas, o tratamento tem que acontecer o mais rápido possível. Seja a dor de cabeça, náusea, vômito. Uma diferença muito grande na intoxicação do metanol para o etanol é uma cólica, dor no estômago muito grande. E se começar a haver algo na visão, mais complicado ainda — afirma Daniel Junqueira.

Claudio Schwartzman, médico do Einstein, diz que o organismo metaboliza o metanol como um tipo de formol, o que ajuda a explicar o tamanho da toxicidade causada pelo produto químico.

— O principal efeito causado por ele se chama acidose. Quer dizer, ele aumenta muito a concentração de ácido no sangue. E isso leva a uma série problemas para o corpo humano — explica o médico. — A perda de visão que acontece, por exemplo, pode ser totalmente irreversível. Nesses casos, é preciso esperar para ver o que vai acontecer, não há um tratamento específico, é preciso esperar.

A Sociedade Brasileira de Oftamologia (SBO) alertou, por meio de nota, que o consumo de bebidas alteradas por metanol podem levar à “cegueira irreversível” e até à morte. A entidade orienta que diante de sintomas como visão turva, dor de cabeça ou confusão mental é preciso procurar o serviço médico imediatamente. A SBO ainda diz que os sintomas costumam surgir entre 12 horas e 24 horas após o consumo, podendo ser ainda mais rápidos caso as doses ingeridas sejam altas.

'Garrafas quebradas'\

O diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Gabriel Pinheiro, orientou que é importante que bares e restaurantes descartem garrafas de bebida usadas de maneira correta, inviabilizando seu reuso.

— Alertamos sempre a necessidade de descartar (as embalagens) corretamente. Que não sejam colocadas no lixo comum, e que se tente inviabilizar aquela garrafa. Alguns estabelecimentos conseguem quebrar, tem máquinas para isso, outros a gente indica riscar o vidro, a garrafa, para deixar claro que aquela garrafa já foi utilizada anteriormente — afirma. — A garrafa em si é o grande ativo desses criminosos, porque a complexidade de criar uma garrafa nova é muito maior do que encher uma já existente com uma bebida errada, falsificada, ali.

O representante da associação ainda orienta que os lojistas sempre optem por fornecedores confiáveis, que ofereçam nota fiscal e não trabalhem com preço fora da realidade do mercado

— Há evidências quando produto não é confiável, como quando a gente vê um preço descolado no mercado. Como por exemplo uma garrafa que é vendida normalmente a R$ 100 e chega a um fornecedor oferecendo por R$50, R$60, com 40% de desconto. Não é um padrão do mercado. Então, a gente sempre alerta para tomar esses cuidados porque estamos falando da saúde pública.

Veja também