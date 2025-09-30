A- A+

METANOL Bebida com metanol: especialista alerta para risco de perda da visão "O metanol vai matando o nervo do olho e a cegueira pode ser irreversível", alertou o oftalmologista Fábio Ejzenbaun

Três pessoas morreram em São Paulo vítimas de intoxicação por metanol, segundo dados do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado. O metanol é usado como matéria-prima para combustíveis e é impróprio para consumo humano, mas estaria sendo utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas. Ainda de acordo com o CVS, foram confirmados seis casos de intoxicação pela substância; outros dez casos suspeitos de contaminação por bebida adulterada estão sendo investigados, principalmente envolvendo o consumo de gim, whisky e vodka.

Entre os sintomas após a ingestão de metanol estão:

fala pastosare

flexos diminuídos

náuseas

vômitos

tontura

fraqueza

dor abdominal

taquicardia

cegueira

além do risco de morte.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o oftalmologista Fábio Ejzenbaun, professor da Santa Casa Misericórdia de São Paulo, explicou que as vítimas devem procurar atendimento médico de urgência se tiverem esses sintomas associados à condição de ver brilhos e manchas nos olhos. "O metanol vai matando o nervo do olho e a cegueira pode ser irreversível", alertou.

