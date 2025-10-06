A- A+

METANOL Bebidas adulteradas: saiba como denunciar em Pernambuco Intoxicação por metanol é um dos riscos do consumo de bebidas adulteradas. Saiba como casos suspeitos são analisados

O aumento dos possíveis casos de intoxicação por metanol em Pernambuco tem gerado apreensão entre os consumidores do estado. Até a manhã desta segunda-feira (6), o estado registrava 22 casos suspeitos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

A intoxicação, que pode gerar graves consequências como perda da visão ou até mesmo a morte, pode ocorrer após o consumo de bebidas adulteradas.

As denúncias podem ser registradas pelo 181 ou pela plataforma digital do Denúncia Interativa, na página https://www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br.

Além disso, caso o cidadão tenha realizado a compra de alguma bebida suspeita, ele poderá buscar a delegacia mais próxima.

O órgão de segurança será responsável por realizar o encaminhamento do material para análise pericial.

Polícia Científica investiga casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas | Foto: SDS-PE/Divulgação

Entenda como acontece a análise dos casos suspeitos de intoxicação por metanol

Atualmente, a Polícia Científica de Pernambuco atua em três frentes para dar suporte às investigações conduzidas pela Polícia Civil.

No Instituto de Medicina Legal (IML), são realizadas as coletas de material biológico como sangue, urina e humor vítreo em vítimas com suspeita de ingestão da substância para descartar demais causas de óbito.

Segundo o médico legista Mauro Catunda, essa etapa de perícia é fundamental para confirmar ou descartar a presença do metanol nas vítimas.

Já no Laboratório de Toxicologia Forense é realizada a análise de sangue de pessoas que possam ter ingerido bebidas adulteradas, tanto em observações clínicas (ante mortem) quanto em vítimas fatais (post mortem).

A terceira frente é conduzida pelo Laboratório de Química Forense do Instituto de Criminalística, onde são analisadas amostras de bebidas recolhidas em indústrias, comércios ou apreendidas pelas autoridades, para confirmar a presença de metanol ou demais substâncias danosas.

De acordo com o perito criminal da Polícia Científica de Pernambuco Rafael Arruda, essa etapa acontece a partir da comparação entre amostras do material investigado e um material de referência.



