GRUPO ESPECIAL Beija-Flor se consagra campeã do Carnaval do Rio de Janeiro Desfile de 2025 marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor, intérprete da escola de samba de Nilópolis nos últimos 50 anos

Após uma disputa emocionante com a Grande Rio, a Beija Flor de Nilópolis se consagrou como campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025.

Com o samba-enredo "Laíla de Todos os Santos”, a escola de samba homenageou o seu diretor de carnaval Laíla, que faleceu em 2021, vítima de Covid-19.

Esse foi o 15º título da escola de samba. A última vez que a Beija-Flor conquistou o primeiro lugar no grupo especial foi no ano de 2018, com o samba-enredo "Monstro é aquele que não sabe amar".

Troféu das campeãs do grupo especial do Carnaval do Rio em 2025 | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil



A vitória da Beija-Flor foi consagrada com apenas um décimo de diferença para a segunda colocada: Acadêmicos da Grande Rio.

Confira as imagens do desfile da Beija-Flor em 2025:

Desfile da Beija-Flor em 2025 | Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Conheça o samba-enredo campeão da Beija-Flor no Carnaval de 2025:

Kaô meu velho!

Volta e me dá os caminhos

Conduz outra vez meu destino

Traz os ventos de Oyá

Agô meu mestre

Tua presença ainda está aqui

Mesmo sem ver, eu posso sentir

Faz Nilópolis cantar

Desce o morro de Oyó

Benedito e Catimbó

O alabá Doum

Traz o terço pra benzer

E a cigana puerê

Meu Exu

De copo no palco, sandália rasteira

No chão sagrado toda quinta-feira

O brado no tambor, feitiço

Brigou pela cor, catiço

Coragem na fala sem temer a queda

O dedo na cara, quem for contra reza

Vencer o seu verbo

Gênio do ouvido perfeito

A trança nos versos

Divino e humano em seu jeito

Queria paz mas era bom na guerra

Apitou em outras terras, viajou nas ilusões

Deu voz à favela e a tantas gerações

Eu vou seguir sem esquecer nossa jornada

Emocionada, a baixada em redenção

Chama João pra matar a saudade

Vem comandar sua comunidade

Óh Jakutá, o Cristo preto me fez quem eu sou

Receba toda gratidão Obá, dessa nação nagô

Da casa de Ogum, Xangô me guia

Da casa de Ogum, Xangô me guia

Dobram atabaques no quilombo Beija-Flor

Terreiro de Laíla meu griô

Despedida de Neguinho da Beija-Flor

O desfile também marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor, intérprete da escola de samba durante os últimos 50 anos e que esteve na frente de todas as conquistas da Beija-Flor.

Último desfile de Neguinho da Beija-Flor como intérprete da escola | Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Na segunda-feira, dia da apresentação na Marquês de Sapucaí, Neguinho falou sobre o seu desejo de retornar para a apresentação no desfile das Campeãs que acontece neste sábado (8) com as seis escolas mais bem colocadas.

“Vai ser no sábado das campeãs”, afirmou.

Neguinho da Beija-Flor se despediu da escola de samba neste ano | Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

