Crime Belém do São Francisco: policial militar atira na namorada e morre em seguida; Polícia investiga Caso aconteceu na noite do último sábado (8), segundo polícias Militar e Civil

Um policial militar atirou contra a namorada na cidade de Belém de São Francisco, no Sertão de Pernambuco, na noite do último sábado (8).

Depois de disparar contra a companheira, o policial atirou em si próprio. Segundo nota conjunta das Polícias Militar e Civil, o casal foi encontrado ferido e foi socorrido para o hospital da cidade.

Posteriormente, eles foram transferidos para o Hospital Regional de Salgueiro, também no Sertão do estado.

Na madrugada desse domingo (9), o PM não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A mulher segue internada na unidade.

De acordo com o Blog Carlos Britto, colunista da Folha de Pernambuco, o policial foi identificado como Júnior Lima.

A Polícia Civil informou que registrou o caso na 22ª Delegacia Seccional de Floresta e que “as diligências continuam até o completo esclarecimento dos fatos”.



