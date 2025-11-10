Seg, 10 de Novembro

Crime

Belém do São Francisco: policial militar atira na namorada e morre em seguida; Polícia investiga

Caso aconteceu na noite do último sábado (8), segundo polícias Militar e Civil

Policial foi identificado como Júnior Lima, segundo o blog Carlos BrittoPolicial foi identificado como Júnior Lima, segundo o blog Carlos Britto - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um policial militar atirou contra a namorada na cidade de Belém de São Francisco, no Sertão de Pernambuco, na noite do último sábado (8).

Depois de disparar contra a companheira, o policial atirou em si próprio. Segundo nota conjunta das Polícias Militar e Civil, o casal foi encontrado ferido e foi socorrido para o hospital da cidade.

Posteriormente, eles foram transferidos para o Hospital Regional de Salgueiro, também no Sertão do estado. 

Na madrugada desse domingo (9), o PM não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A mulher segue internada na unidade.

De acordo com o Blog Carlos Britto, colunista da Folha de Pernambuco, o policial foi identificado como Júnior Lima. 

A Polícia Civil informou que registrou o caso na 22ª Delegacia Seccional de Floresta e que “as diligências continuam até o completo esclarecimento dos fatos”.
 

