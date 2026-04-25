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CRIME Belga é preso por suspeita de torturar e de extorquir canadense no Centro do Rio Suspeito chegou a ameaçar a amputar um dos dedos da vítima com uma faca

Policiais prenderam um homem de origem belga, de 25 anos, nesta sexta-feira, por suspeita de torturar por dois dias um turista canadense, de 24. O crime aconteceu no Centro do Rio, onde a vítima era mantida em cárcere privado num apartamento.

As torturas, que incluíram facadas pelo corpo, ameaça de amputação de um dos dedos e asfixia, ocorreram para que o canadense entregasse ao suspeito a quantia de US$ 5 mil.

O belga foi detido quando tentava embarcar para a Colômbia no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

A prisão foi feita por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que, por meio de informações de inteligência, souberam que o criminoso tentava fugir do Brasil. A operação contou com o apoio de agentes da Polícia Federal. Segundo o que foi apurado pelos policiais da Deat, o suspeito teria ainda ameaçado a família da vítima no Canadá.

Para que parentes da vítima não fossem mortos, teria sido entregue naquele país, a uma pessoa ligada ao suspeito, a quantia de US$ 35 mil. Os policiais brasileiros acionaram as autoridades canadenses, que também investigam o caso e tentam identificar possíveis comparsas do homem que foi preso no Brasil.

Vítima e suspeito já se conheciam. A primeira era amiga do irmão do segundo. Após trocarem mensagens pelas redes sociais, os dois se encontraram na República Dominicana. De lá, foram para a Colômbia.

Eles teriam chegado ao Rio no último dia 17. O canadense ficou hospedado em um imóvel alugado em uma plataforma digital de aluguéis para temporada. O belga ficou em um apartamento no mesmo bairro, mas localizado em uma outra rua do bairro.

Na terça-feira, o suspeito foi até a residência onde o canadense estava e passou a torturar a vítima para exigir dinheiro. Durante pelo menos 48 horas, o canadense foi esfaqueado no pulmão, nos rins, em um braço e nas pernas. Segundo ele contou à polícia, mesmo ferido, foi obrigado pelo suspeito a lavar o imóvel para tirar as manchas de sangue do local. X. Aproveitou uma chance e conseguiu sair da residência.

Do lado de fora do apartamento, ele recebeu ajuda de uma pessoa, que, ao vê-lo ferido, chamou uma ambulância do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Ele foi internado no Hospital Souza Aguiar. Lá, contou aos policiais o que havia acontecido. Mesmo com a vítima hospitalizada, o belga continuou a fazer ameaças, enviadas por mensagens para o aparelho telefônico de X. O caso foi registrado na Deat e uma equipe passou a procurar o belga. Ele acabou sendo localizado no interior do aeroporto, quando se preparava para embarcar em um avião que tinha a Colômbia como destino. Na ocasião, ele usava uma camisa do Flamengo.

Segundo a polícia, o estrangeiro foi autuado em flagrante pelos crimes de tortura e extorsão qualificada. Ele nega os crimes. O consulado belga e o consulado canadense foram avisados e já estão acompanhando o caso. O preso deverá ser submetido a uma audiência de custódia. Na ocasião, um juiz decidirá se a prisão é legal ou não. Dependendo do resultado da audiência, o belga poderá continuar atrás das grades ou ser solto para responder em liberdade.

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