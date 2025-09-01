Ter, 02 de Setembro

ONU

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado palestino na Assembleia Geral da ONU

Com o reconhecimento, Bélgica se soma assim a vários países ocidentais, como França e Reino Unido

Após ataques, algumas áreas do território palestino foram reduzidas a escombrosApós ataques, algumas áreas do território palestino foram reduzidas a escombros - Foto: bA

A Bélgica reconhecerá o Estado palestino durante a Assembleia Geral da ONU em setembro, anunciou nesta terça-feira (2, data local) o ministro belga das Relações Exteriores, Maxime Prévot.

• Reconhecer um Estado palestino "não é simbólico", diz ministra de Autoridade Palestina

• Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina

"Palestina será reconhecida pela Bélgica durante a sessão da ONU! E serão impostas sanções firmes contra o governo israelense", escreveu o chefe da diplomacia belga no X.

A Bélgica se soma assim a vários países ocidentais, como França e Reino Unido, que também anunciaram que reconhecerão o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York.

