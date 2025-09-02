A- A+

ESTADO PALESTINO Bélgica avança para o reconhecimento de Estado Palestino, atraindo críticas israelenses O anúncio marca o mais recente sinal de apoio internacional a um Estado palestino e adicionaria a Bélgica a uma lista de mais de 140 países que reconhecem a condição

A Bélgica avançará rumo ao reconhecimento de um Estado palestino, afirmou o ministro das Relações Exteriores do país nesta terça-feira, 2, juntando-se a uma lista crescente de países que se preparam para dar o passo à medida que Israel intensifica sua ofensiva em Gaza. Maxime Prévot afirmou que os planos da Bélgica serão anunciados na Assembleia Geral das Nações Unidas ainda este mês.

No entanto, o reconhecimento está sujeito a duas condições: o retorno de todos os reféns israelenses mantidos em Gaza e a remoção do Hamas do poder político no enclave costeiro. Essas condições tornam improvável que o reconhecimento seja formalizado em breve.

O anúncio marca o mais recente sinal de apoio internacional a um Estado palestino e adicionaria a Bélgica a uma lista de mais de 140 países que reconhecem a condição, incluindo mais de uma dúzia na Europa. Prévot também anunciou planos para proibir produtos provenientes de assentamentos israelenses na Cisjordânia e designar líderes do Hamas, colonos violentos e dois ministros israelenses de extrema direita como persona non grata.

Prévot disse que a União Europeia deveria pressionar mais Israel suspendendo os laços com o país, incluindo seu pacto comercial conhecido como Acordo de Associação.

O anúncio provocou a fúria do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que, juntamente com o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, é um provável alvo das novas sanções

"Os países europeus hipócritas que estão sendo manipulados pelo Hamas - no final, descobrirão o terrorismo em sua própria carne", disse Ben Gvir em um comunicado à Associated Press.

França e Reino Unido anunciaram planos para reconhecer a Palestina, aumentando a pressão diplomática sobre Israel. França e Arábia Saudita estão planejando um evento em torno da reunião anual de líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU, que começa em 23 de setembro, quando novos compromissos devem ser anunciados oficialmente.

Austrália, Canadá e os países europeus que caminham para o reconhecimento da condição de Estado basearam a decisão na implementação de reformas pela Autoridade Palestina. A atual liderança palestina é vista como corrupta e autocrática por muitos palestinos. Embora os líderes cooperem com Israel em questões de segurança, Israel não os considera eficazes ou totalmente comprometidos com a paz, e afirma que a Autoridade Palestina não deveria ter nenhum papel na Faixa de Gaza do pós-guerra. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

