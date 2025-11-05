Bélgica convoca reunião de emergência após avistamentos de drones paralisarem aeroportos

A- A+

O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional após diversos drones serem vistos no espaço aéreo belga na noite de terça-feira. O encontro foi marcado para quinta-feira, às 10 horas (horário local).

Segundo as autoridades locais, os equipamentos foram avistados sobre aeroportos e bases militares. Devido ao incidente, o tráfego aéreo do Aeroporto de Bruxelas teve de ser interrompido duas vezes na noite de ontem e dezenas de voos foram cancelados. O Aeroporto de Liège, um importante centro de transporte de cargas, também sofreu interrupções.

O ministro da Defesa do país, Theo Francken, afirmou durante uma reunião parlamentar nesta quarta-feira que o episódio "não foi obra de amadores" e que está investigando se pode solicitar auxílio aos países vizinhos.

"Está em linha com as técnicas híbridas observadas em outros países. Não se trata apenas de alguém que pilota um drone por acaso sobre uma instalação militar ou aeroporto... Há vários indícios de que isso foi organizado de forma muito estruturada", disse Francken.





