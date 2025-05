Bélgica investiga como 52 crianças nasceram de doador de esperma com gene potencialmente cancerígeno

A- A+

A Bélgica investiga como um doador de esperma dinamarquês com um gene potencialmente cancerígeno gerou 52 crianças no país entre 2008 e 2017, anunciou o Ministério de Saúde belga nesta sexta-feira (30), em um caso que envolve vários países europeus.

O doador, ao parecer em bom estado de saúde e sem antecedentes familiares conhecidos de câncer, cumpria as normas regulamentárias no momento da doação.

No entanto, mais tarde descobriu-se que ele era portador de uma mutação do gene TP53, vinculada à síndrome de Li-Fraumeni (LFS), um raro transtorno hereditário que aumenta significativamente o risco de câncer, revelou uma investigação do jornal britânico The Guardian.

Pelo menos 10 casos de câncer foram detectados entre as 67 crianças nascidas de suas doações em toda a Europa, segundo o jornal. O esperma do doador foi usado na Bulgária, Chipre, Alemanha, Espanha, Hungria, Irlanda, Grécia, Países Baixos e Polônia.

O alerta foi emitido em 2023 após a identificação de casos de câncer em algumas crianças concebidas a partir de suas doações em uma clínica na Dinamarca. Nesse mesmo ano, a Agência Federal de Medicamentos e Produtos Sanitários da Bélgica foi notificada.

Mas, o ministro da Saúde, Frank Vandenbroucke, afirmou que só teve conhecimento do caso na segunda-feira. "Essa informação deveria ter sido transmitida imediatamente ao ministro competente", criticou seu porta-voz.

Uma revisão interna identificou 37 famílias afetadas na Bélgica, onde 52 crianças nasceram dessas doações entre 2008 e 2017. As autoridades ressaltaram que nem todas residem necessariamente na Bélgica.

O escândalo expôs aparentes violações da legislação belga, que, desde 2007, limita o uso do esperma de um mesmo doador a um máximo de seis mulheres. "Essa norma foi excedida em nível nacional e em centros individuais", denunciou o ministério.

O governo belga se recusou a dizer se foram diagnosticados casos de câncer na Bélgica.

Veja também