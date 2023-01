Bélgica registra apreensão recorde de 109 toneladas de coca em 2022

A- A+

As autoridades portuárias belgas apreenderam um total de 109,9 toneladas de cocaína no porto de Antuérpia em 2022, um recorde — anunciou a Alfândega nesta terça-feira (10), ante a preocupação com o crescente poder das redes de tráfico de drogas.

É a primeira vez que a barreira das 100 toneladas é superada, quebrando o recorde prévio, registrado um ano antes, de 89,5 toneladas. No porto vizinho de Roterdã, na Holanda, as apreensões chegaram a 52,5 toneladas, ante 70 toneladas em 2021.

Veja também

PERNAMBUCO Ana Teresa Alves Vieira é designada para responder pelo Detran-PE