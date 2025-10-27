A- A+

MONOGAMIA Belo Horizonte cria lei para comemorar "fidelidade conjugal e casamento monogâmico" Projeto foi sancionado pelo Prefeito Álvaro Damião (União Brasil) na sexta-feira, 24; data passa a fazer parte do calendário oficial da cidade

Uma lei sancionada pelo prefeito de Belo Horizonte (MG), Álvaro Damião (União Brasil), na sexta-feira, 24, estabeleceu 18 de maio como o Dia da Fidelidade Conjugal e do Casamento Monogâmico Cristão na capital mineira.

Aprovado pela Câmara Municipal, o projeto é de autoria do vereador Neném da Farmácia (Mobiliza). Agora, a data passa a fazer parte do calendário de dias comemorativos oficiais de Belo Horizonte.

Na justificativa da proposta, o vereador destaca apenas as relações heteronormativas: "promover a reflexão sobre o papel essencial da união estável entre um homem e uma mulher, destacando os benefícios sociais dessa forma de relacionamento para a comunidade como um todo".

"A escolha dessa data está relacionada ao desejo de destacar a importância de valores fundamentais que sustentam muitas famílias em nossa cidade. A fidelidade conjugal e o casamento monogâmico são pilares que, para grande parte da população, representam o alicerce de uma convivência saudável, estruturada e duradoura no contexto familiar", afirmou.

Ainda na justificativa, Neném da Farmácia alegou que a data também serve como uma forma de reconhecimento "àqueles que optam por construir suas vidas baseadas no compromisso mútuo e na convivência respeitosa, promovendo o fortalecimento das relações familiares".

A proposta levou pouco mais de três meses entre ser protocolada e se tornar lei municipal. Nas redes sociais, o vereador que propôs a criação se declara 'cristão, casado e pai de três filhos.'



