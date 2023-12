Belo Horizonte fascina jornalistas de turismo

A- A+

Uma cidade que tem como marco original uma praça denominada de liberdade só pode ser diferenciada. Assim é BH, capital de Minas Gerais que foi a sede do XXXVIII Congresso Nacional da ABRAJET – Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo realizado entre 21 e 26 de novembro de novembro último. O evento reuniu 80 jornalistas especializados em turismo procedentes de 17 estados de federação que na prática, ficaram fascinados por tudo que viram e viveram na capital das alterosas. Vale destacar que o Congresso contou com a presença do Secretário-executivo Nacional do Ministério do Turismo, Milton Zuanazzi.



Belo Horizonte é, de fato, um centro de artes nas suas mais diversas manifestações, na cultura, no artesanato, na história, no turismo, na sua rica gastronomia e uma abundância de atrações que não tem aquele que não se renda aos seus encantos. Seja pela música, pela dança, pela literatura, na prosa ou na poesia, pela política, pelo futebol, pela economia, pelas suas diversas manifestações artísticas além das suas belezas naturais.



Destacadamente, no aspecto turístico, BH é muito pontual. Há atrações bem delineadas dentre de uma plêiade de equipamentos e produtos do setor. Se começarmos com o Palácio da Liberdade onde aconteceu a abertura do Congresso que fica na Praça do mesmo nome, por si só já é uma atração com o seu Complexo Arquitetônico e Cultural; adiante, outra atração, o Complexo Arquitetônico da Pampulha com obras de Oscar Niemeyer. Com direito a apreciar a Igreja de São Francisco, Museu Histórico, a casa do Baile e o Iate Clube. O conjunto é tombado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. O paisagismo é de Burle Marx e ainda, há as obras de Portinari. Próximo pode passar pelo Mineirão, famoso estádio de futebol.



O Mercado Municipal é uma atração à parte. Um dos mais famosos da América Latina. O Mirante das Mangabeiras donde o turista desfruta de uma vista singular. A Praça do Papa. A centenária e bela Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. A Feira do Artesanato de Afonso Pena, aos domingos. BH é conhecida como a cidade dos bares e nada como curtir o bairro boêmio do Savassi. O Museu do Inhotim, em Brumadinho, maior museu de arte contemporânea aberto o mundo, onde os jornalistas passaram todo um dia.



Não se pode esquecer o roteiro das cidades históricas de Minas Gerais. Desde as mais próximas a Belo Horizonte, como Sabará como as mais distantes: Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes, São João Del Rei, Mariana, Serro e Diamantina, com as famosas vesperatas.



A gastronomia foi um capítulo à parte com destaque para o famoso restaurante “Dona Lucinha” e o “Xapuri”, referencias nacionais.



Há de se registrar que além da reunião do Conselho Nacional da Abrajet, também aconteceu a Assembleia Geral Ordinária onde foram aprovados a modernização dos estatutos da entidade. Os 40 anos de Abrajet-MG foram comemorados em reunião solene acontecida na Assembleia Geral de MG, valendo destacar a atuação dos companheiros mineiros: o Presidente da Abrajet-MG e Vice Presidente da Nacional, José Aparecido; o Vice-Presidente da Abrajet-MG, Antônio Claret Guerra; a Presidente da Comissão do Congresso, Sandrinha Coelho e o vice Luís Otávio.



Vale destacar dois fatos inusitados do Congresso em BH. O primeiro, o pré-Congresso que possibilitou um dia antes, debates e palestras exclusivas para estudantes de jornalismo e turismo e o segundo, a inclusão com a palestra do paranaense Gabriel Metzler, 40 anos, engenheiro que aos 15 anos perdeu, tragicamente, a visão. Fez uma palestra sob o título “Um novo olhar para a comunicação” e, ainda, lançou o livro “Um novo olhar”.



Depois de uma renhida disputa com Palmas (TO), Machadinho (RS) levou o XXXIX Congresso Nacional que acontecerá em 2024.



Os jornalistas retornaram as suas origens sabendo porque Minas Gerais cresceu 103% na atividade turística bem acima do que o índice nacional nos últimos 12 meses.



*Empresário e jornalista

