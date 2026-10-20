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AGRESTE Belo Jardim: aluno de 7 anos é encontrado com 116 pedras de crack na mochila em escola Caso foi registrado pela Polícia Militar na segunda-feira (19)

Um menino de sete anos foi encontrado com 116 pedras de crack em uma escola municipal de Belo Jardim, Agreste de Pernambuco. O caso foi registrado pela Polícia Militar na segunda-feira (19).

Por meio de nota, a corporação informou que policiais militares foram acionados para averiguar a ocorrência na Escola Municipal Professora Dulce Ramos. As drogas estavam na mochila da criança.

"O efetivo do grupo tático realizou diligências e localizou os pais da criança. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso", completou a PM.

A criança foi encontrada com drogas na Escola Municipal Professora Dulce Ramos, em Belo Jardim. - Foto: PMPE/Divulgação

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Belo Jardim, "onde foram adotadas as providências cabíveis". A reportagem tenta contato com a Polícia Civil em busca de outras informações.

A Folha de Pernambuco também procurou a prefeitura de Belo Jardim, que informou que ainda não tem posicionamento oficial sobre o assunto, mas que emitirá em breve. O canal segue aberto.



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