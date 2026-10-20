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AGRESTE Belo Jardim: aluno que tinha crack na mochila disse não reconhecer material e levou à professora Informação é da Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia do município, que afirmou que o próprio garoto levou o material à professora

O aluno encontrado com 116 pedras de crack na mochila em uma escola de Belo Jardim, Agreste de Pernambuco, afirmou que aquele material, não reconhecido por ele, não lhe pertencia. A informação é da Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia do município.

De acordo com a pasta, o caso aconteceu na manhã da segunda-feira (19), por volta das 11h, na Escola Municipal Professora Dulce Ramos.

Os pais do menino, que tem apenas 7 anos, foram identificados pela Polícia Militar e se apresentaram na delegacia.

A prefeitura afirmou que, ao retirar seus materiais escolares da mochila, o garoto encontrou a objetos "que não reconheceu como seus, e comunicou imediatamente o fato à professora".

"A docente encaminhou o material à gestão da unidade, que adotou os procedimentos necessários, incluindo a escuta da criança, que relatou não saber como aqueles materiais haviam sido colocados em sua mochila", completou a secretaria.

Diante do caso, a escola acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, que realizou os procedimentos cabíveis e contatou os pais da criança. A Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia também formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público "para que o caso seja devidamente apurado pelas autoridades competentes".

"A gestão municipal reforça que a segurança e a proteção dos estudantes são prioridades e que a situação está sendo tratada com a seriedade necessária, respeitando os protocolos e a preservação da criança envolvida. Além das providências já adotadas, ações educativas de prevenção e combate às drogas serão reforçadas na EMEI Dulce Ramos e ampliadas para as demais unidades da rede municipal de ensino, com o objetivo de fortalecer a orientação, a prevenção e a proteção dos estudantes", destacou.

A criança foi encontrada com drogas na Escola Municipal Professora Dulce Ramos, em Belo Jardim | Foto: PMPE/Divulgação

O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que policiais militares foram acionados para averiguar a ocorrência na Escola Municipal Professora Dulce Ramos. "O efetivo do grupo tático realizou diligências e localizou os pais da criança. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso", completou a PM.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Belo Jardim, "onde foram adotadas as providências cabíveis". Já a Polícia Civil, por meio de nota, informou que registrou a ocorrência e que "o caso segue sob investigação".

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