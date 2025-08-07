A- A+

Agreste Belo Jardim: criança de 10 anos é encontrada morta em galpão abandonado; prefeitura manifesta pesar Corpo do garoto, identificado como Alexsandro, foi localizado na noite dessa quarta-feira (6), no bairro Vila Bela

Uma criança de 10 anos foi encontrada morta em um galpão abandonado na cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

O corpo do garoto, identificado como Alexsandro, foi localizado na noite dessa quarta-feira (6), no bairro Vila Bela.

A vítima foi encontrada sem vida no local, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que registrou o caso por meio da Delegacia de Belo Jardim.

As circunstâncias e a motivação do crime são desconhecidas. "As investigações seguem em andamento", destacou a corporação.

Nas redes sociais, a prefeitura de Belo Jardim informou que Alexsandro era estudante da rede municipal de ensino e manifestou pesar pela morte da criança.

"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, que hoje sofre com a perda precoce e irreparável dessa criança com tantos sonhos pela frente. Nossos sentimentos mais sinceros a todos que conviviam com Alexsandro. Que Deus conforte o coração de todos", afirma a nota.

