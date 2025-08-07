Belo Jardim: criança de 10 anos é encontrada morta em galpão abandonado; prefeitura manifesta pesar
Corpo do garoto, identificado como Alexsandro, foi localizado na noite dessa quarta-feira (6), no bairro Vila Bela
Uma criança de 10 anos foi encontrada morta em um galpão abandonado na cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.
O corpo do garoto, identificado como Alexsandro, foi localizado na noite dessa quarta-feira (6), no bairro Vila Bela.
A vítima foi encontrada sem vida no local, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que registrou o caso por meio da Delegacia de Belo Jardim.
Leia também
• Corrida Duque de Caxias comemora Dia do Soldado com percursos de 5 km e 10 km no Recife
• Tráfico de drogas: homem é preso com mais de mil comprimidos de ecstasy, na Zona Oeste do Recife
• Polícia Federal apreende canetas emagrecedoras vendidas ilegalmente, na Zona Norte do Recife
As circunstâncias e a motivação do crime são desconhecidas. "As investigações seguem em andamento", destacou a corporação.
Nas redes sociais, a prefeitura de Belo Jardim informou que Alexsandro era estudante da rede municipal de ensino e manifestou pesar pela morte da criança.
"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, que hoje sofre com a perda precoce e irreparável dessa criança com tantos sonhos pela frente. Nossos sentimentos mais sinceros a todos que conviviam com Alexsandro. Que Deus conforte o coração de todos", afirma a nota.