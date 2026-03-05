Belo Jardim: motoristas de dois caminhões morrem após colisão de veículos na BR-232
Caso aconteceu por volta das 5h desta quinta-feira (5), no quilômetro 172 da BR-232
Uma colisão frontal entre dois caminhões deixou duas pessoas mortas na manhã desta quinta-feira (5), na cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu por volta das 5h, no quilômetro 172 da BR-232.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada para atender á ocorrência de sinistro de trânsito com vítimas fatais.
Um dos motoristas morreu no local, enquanto o condutor do outro caminhão ficou ferido e chegou a ser encaminhado ao Hospital de Belo Jardim.
Posteriormente, a equipe da PRF recebeu a informação de que ele não resistiu e também morreu.
Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. Imagens mostram que um dos caminhões ficou destruído após a batida.
O Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados ao local.
A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.