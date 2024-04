A- A+

Rio de Janeiro Bem-te-vi invade almoço e rouba comida de casal no Rio: "voltamos para casa com fome" Registro do momento viralizou nas redes sociais e causou até desconfiança por superstição de gravidez ligada ao pássaro

Um casal contou nas redes sociais que saiu para almoçar, nesta quinta-feira, em um restaurante na Zona Norte do Rio, quando se deparou com uma situação inusitada: um pássaro ladrão de arroz, feijão e farofa. Gravadas pela tatuadora Luciana Camargo, as imagens mostram quando um bem-te-vi voa até a mesa e depois sobe no prato do namorado dela.

O momento viralizou nas redes sociais, e, segundo Luciana, chamou a atenção de todos os presentes no local. Em entrevista ao Globo, ela contou que o pássaro apareceu do nada e havia tentado pousar na mesa, sem sucesso. Em uma segunda tentativa, após recalcular a rota, o bem-te-vi caiu direto no prato de Julio, que acompanhava Luciana no almoço.

Assista ao vídeo abaixo

vim com julio comer no manga rosa

veio um bem te vi possou no prato dele, comeu frango, arroz e farofa, zaralhou a comida toda e meteu o pé

tudo acontece nas nossas vidas, qnd eu falo minhas histórias galera acha que é brincadeira pic.twitter.com/d6FT06cFKP — lucenyra (@loceanacamargo) April 18, 2024

"Ele ficou lá na mesa, todo mundo rindo, né? No entorno, a população inteira filmando e rindo. A gente já tinha perdido ali um almoço. Ele sujou a canela toda, beirando a canela cheia de feijão, entendeu? Aí começou a andar pela mesa e ele não saía, não. Então, eu falei 'estaremos aqui fazendo essa ceia com o bem-te-vi', só que obviamente a gente não comeu mais porque tem um pouquinho da questão do bom senso" disse Luciana brincando com o ocorrido.

A tatuadora ainda lembra que os "prejuízos" não ficaram só no âmbito da comida. Além de usurpar do almoço, o pássaro andou com as patinhas sujas de feijão em cima de sua bolsa e, antes de ir embora, ainda evacuou no local.

"Eu não tinha mais o que fazer, ele ficou andando pelo prato, aí comeu a farofa, bicou, voou e foi embora. Voou não, depois ele ainda parou do meu lado, sujou minha bolsa de feijão, porque a pata dele estava cheia de feijão, cagou, foi embora e não apareceu mais" contou Luciana.

O registro rapidamente viralizou no X (antigo Twitter), e a repercussão surpreendeu a tatuadora. Nos comentários, as pessoas brincaram com a situação. Alguns seguidores, inclusive, contaram à Luciana sobre uma superstição em que uma mulher poderia engravidar após ver um bem-te-vi de perto.

"Em Belém, tem uma lenda que quando o Bem-te-vi canta na casa da mulher é porque ela vai ficar grávida…", comentou um perfil no X.

— Eu postei isso no Twitter, porque eu não costumo colocar essas coisas no Instagram. Me deitei uma pessoa normal e me levantei uma pessoa famosa por algumas horas. Já falaram que quem vê o Bem-te-vi fica grávida, então, eu tô grávida do Bem-te-vi. Uma simples coisa que aconteceu num dia assim, aleatório, viralizou e tomou tais proporções. Eu não sei se ele costuma ficar por ali. Vou até voltar hoje para ver se ele aparece de novo...brincadeira — explicou a tatuadora.

Logo depois da postagem, os internautas passaram a criar memes com a situação e responder no post de Luciana.

"Bem-te-vi com o biquinho sujo de farofa é a melhor coisa que vi hoje", escreveu outro.

Veja também

eua Morre homem que queimou o próprio corpo diante do tribunal onde Trump é julgado