Notícias Bem-te-vi leva fragrância e tradição ao Desfile de Bonecos Gigantes de Olinda Marca patrocina cortejo e reforça conexão com a cultura pernambucana após ação especial de cuidado com os figurinos dos bonecos

A Bem-te-vi, marca da ASA Indústria e Comércio, será destaque no tradicional Desfile de Bonecos Gigantes de Olinda, na terça-feira de Carnaval, com uma ação promocional que une cultura, perfumação e proximidade com o público. Durante o desfile, uma das alas contará com a presença do Bem-Te-Vi Gigante, acompanhado de outros bonecos que vestirão camisas com a marca.

A ação também inclui a participação de promotoras que irão distribuir abanadores personalizados ao público e borrifar a fragrância Lavanda — uma das mais conhecidas do portfólio — criando uma experiência sensorial em meio à folia.

Quem acompanha o Carnaval de Olinda sabe que os Bonecos Gigantes são muito mais do que figuras decorativas: são personagens centrais da festa, símbolos da identidade cultural e parte da memória afetiva de quem cresce entre ladeiras, frevo e multidões coloridas. Ao integrar esse momento emblemático, a Bem-te-vi reforça sua conexão com as tradições nordestinas e com o cotidiano das famílias da região.

A iniciativa complementa uma ação realizada a semana passada pela marca, quando promoveu o cuidado e a lavagem das roupas dos bonecos gigantes antes de entrarem na festa. Em 2026, esses ícones ganharam um cuidado especial, reforçando não apenas o poder de limpeza, a perfumação e o rendimento dos produtos Bem-te-vi, mas também o respeito e o incentivo à tradição cultural.

“Lavar as roupas dos bonecos gigantes, para além de reforçar a qualidade dos produtos, é também uma forma de incentivar a tradição do Carnaval pernambucano, garantindo que eles sigam espalhando alegria. Para a Bem-te-vi, lavar as roupas dos bonecos é preservar um patrimônio imaterial do Carnaval e reafirmar seu lugar na história e na rotina das famílias nordestinas." comenta Sylvia Sarubbi, diretora de Marketing da ASA Indústria.

