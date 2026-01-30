Dom, 01 de Fevereiro

Carnaval

Bênção das Agremiações abriu o Carnaval de Olinda, nesta sexta-feira (30)

Tradicional evento reuniu estandartes, agremiações, foliões e demais símbolos da cultura popular

Benção das Agremiações deu início ao Carnaval de Olinda de maneira oficial - Foto: Ayrton Niño/Folha de Pernambuco

Já é oficialmente Carnaval na cidade de Olinda. Nesta sexta-feira (30), no Sítio Histórico da Marim dos Caetés, foi realizada a tradicional Benção das Agremiações, abrindo os trabalhos na folia de momo. 

A partir de 2026, o evento passa a ser uma evolução da antiga Benção dos Estandartes e passa a adotar um nome mais inclusivo, que consegue abranger melhor toda a diversidade de expressões do Carnaval olindense. 

A concentração aconteceu no Largo do Amparo e reuniram-se estandartes, bonecos gigantes, passistas, orquestras, curiosos e demais agremiações.

Cortejo da Benção das Agremiações Cortejo da Benção das Agremiações - Foto: Cortesia

Trazendo consigo sempre uma mensagem de paz e respeito entre as pessoas, a solenidade já é uma marca do Carnaval local nos últimos sete anos. O coordenador da Benção, Diego Melchiades, falou sobre a importância e simbologia de dar início na festa em Olinda. 

A benção das agremiações, ela não é só um passaporte para a folia, é justamente esse momento de fraternidade entre os blocos, entre os clubes, agremiações, outras manifestações culturais, que a Olinda tem tantas. Então nesse momento é que a gente junta todos eles para que pedem paz, pedem calma, brincar carnaval com alegria, brincar carnaval com seriedade, porque não é porque é uma festa de folia que não tem que ter seriedade. E assim a gente vai levando desde 2019, disse o coordenador. 

Presente durante todo o trajeto do evento, a Secretária de Patrimônio e Cultura de Olinda, Marília Banholzer, também comentou sobre o momento e revelou os votos da Prefeitura de Olinda para o Carnaval. 

"É um momento marcante para a cultura de Olinda, porque é uma ocasião em que todos se unem em busca de paz, de bênçãos, para que a gente abra o Carnaval de maneira, como já diz, abençoada, que possamos ter um Carnaval de organização, de paz, de segurança, só de alegria e diversão", iniciou a secretária. 

"Em 2026, a gente está junto das agremiações, organizando, apoiando, dando todo o apoio de logística, de trânsito, controle urbano, segurança, iluminação, limpeza. Então, é um momento em que todo mundo se une em prol de uma coisa só, um Carnaval alegre, feliz, seguro e cheio de paz", revelou Banholzer.

Bençãos
O cortejo seguiu até a Praça Conselheiro Miguel Canuto, onde fica localizada a Igreja de N.S de Guadalupe. O Vigário de Olinda, Renato Matheus, e o Pe. Dom André Vicente receberam as agremiações e foliões para as bençãos solenes. 

A Benção das Agremiações reafirma o compromisso de Olinda com a valorização da sua cultura, das tradições populares e de todos que fazem o Carnaval acontecer, fortalecendo o espírito de união, proteção e pertencimento que marca uma das maiores manifestações culturais do mundo.
 

