mundo Benjamin Netanyahu recebe título de cidadão honorário de Rondônia em meio à guerra com o Hamas Decreto legislativo, proposto pelo deputado estadual Delegado Lucas (PP), menciona relevantes serviços prestados ao estado do norte do País, onde o premier nunca esteve

À frente do esforço de guerra contra o Hamas e pressionado internacionalmente para calibrar a retaliação ao grupo terrorista sem maiores danos à população civil ou violações do direito internacional humanitário, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tornou-se alvo de uma iniciativa legislativa no Brasil. O premier e veterano da política israelense foi agraciado com o "título honorífico de cidadão honorário do Estado de Rondônia", concedido pela Assembleia Legislativa do estado.

Conforme o decreto legislativo 2.403, de 11 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (16), e assinado pelo presidente da Casa, o deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), Netanyahu foi merecedor da homenagem "pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia" - embora o político israelense nunca tenha pisado na unidade federativa do norte do país.

O projeto para o decreto foi apresentado pelo deputado Delegado Lucas (PP), em um documento protocolado no dia 10 de outubro - no quarto dia de conflito entre Israel e Hamas.

Na justificativa que apresenta aos seus pares, o parlamentar argumenta que o primeiro-ministro israelense, de origem judaica, é "reconhecido como amigo da comunidade Evangélica Brasileira" e destaca uma larga contribuição de Bibi para a cooperação entre Brasil e Israel e no campo das relações internacionais.

"Benjamin Netanyahu destacou-se como líder de destaque, desempenhando papel fundamental no fortalecimento dos laços entre Israel e o Brasil. Sua visão e comprometimento foram fundamentais para o estabelecimento de parcerias significativas que transcendem fronteiras geográficas", escreveu o deputado.

Ainda no documento, o deputado diz que, com a instauração da frente parlamentar, "aguardarmos ansiosos a visita do Primeiro Ministro a Rondônia".

Por e-mail, O Globo questionou a Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia se o premier israelense já foi notificado sobre a concessão da honraria e se houve alguma sinalização de que Netanyahu pretende comparecer presencialmente ao plenário da Casa Legislativa. Até a publicação desta matéria, não houve resposta.

