Bento XVI será enterrado em cripta da Basílica de São Pedro

O papa emérito Bento XVI, que morreu neste sábado (31) aos 95 anos em sua residência no Vaticano, será enterrado na próxima quinta-feira (5) em uma cripta na Basílica de São Pedro — informou a assessoria de imprensa da Santa Sé.

"O caixão do soberano pontífice emérito será levado para a Basílica de São Pedro e depois para as grutas do Vaticano [que abrigam os túmulos dos papas] para ser enterrado lá", disse o Vaticano no comunicado.