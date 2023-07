Berlim retira toque de recolher após descobrir que animal em fuga é javali, não leoa

A- A+

As autoridades alemãs retiraram nesta sexta-feira (21) em Berlim e arredores o alerta ativado pela busca de um animal selvagem, depois de concluírem que se trata seguramente de um javali, e não de uma leoa, como inicialmente se pensava.

"Tudo indica que não é uma leoa", disse Michael Grubert, prefeito de Kleinmachnow, uma cidade a sudoeste de Berlim onde o animal foi avistado, em entrevista coletiva.

O responsável anunciou assim o fim das buscas, iniciadas há mais de 24 horas, e explicou que, segundo os especialistas que assistiram a um vídeo noturno do animal, “provavelmente se trata de um javali”.

A polícia alemã havia pedido que os moradores do sul de Berlim permanecessem em casa nesta quinta-feira. Isso porque uma leoa teria fugido, e duas pessoas disseram ter visto o animal perseguindo um javali em uma rua. Registrado por elas, o vídeo do momento circula nas redes sociais. Agora, os agentes têm feito buscas, inclusive com o uso de helicópteros.

— Por volta da meia-noite, recebemos uma mensagem difícil de imaginar. Dois transeuntes que viram um animal perseguindo o outro — disse o porta-voz da polícia de Brandemburgo, Daniel Keip, à emissora pública "RBB". — Eles gravaram um vídeo, e até os policiais experientes admitiram que provavelmente era uma leoa.



Polícia orienta que as pessoas "não saiam de casa"

No Twitter, a polícia de Berlim alertou o público sobre a presença do animal. Na publicação, as autoridades pedem que as pessoas "não saiam de casa" e dizem que "o animal selvagem que escapou ainda não foi encontrado". Não se sabe, porém, de onde ele teria surgido, já que "não falta nenhum animal deste tipo em nenhum parque de animais, jardins zoológicos ou circos", ressaltou o porta-voz da polícia.

Esta não é a primeira vez que os alemães são instruídos a ficar atentos a animais selvagens. Em maio, moradores da cidade de Erfurt, no centro da Alemanha, viram um canguru saltando em uma rua movimentada após escapar de uma propriedade privada. Em 2019, uma cobra foi recapturada depois de ter passado vários dias solta na cidade de Herne.

Já em 2016, os tratadores do jardim zoológico alemão mataram um leão após ele ter escapado do recinto na cidade de Leipzing, ao leste, e um tranquilizante não ter sido suficiente para detê-lo.

