Bernie Sanders compara ataques contra o Irã com invasão ao Iraque

O senador Bernie Sanders traçou semelhanças entre os ataques aéreos dos EUA contra o Irã, nesse fim de semana, e a invasão do Iraque em 2003. - Não podemos deixar a história se repetir - disse o democrata americano, segundo destacou a CNN.

O parlamentar progressista de Vermont destacou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente Donald Trump usaram linguagem semelhante em torno dos ataques no Irã, da mesma forma que o próprio Netanyahu e o então presidente George W. Bush disseram em torno da invasão do Iraque pelos EUA.





Sanders citou um depoimento de Netanyahu no Congresso de 2002, no qual o líder israelense disse: "Não há dúvida de que Saddam [Hussein] está buscando armas nucleares".

Sanders então enfatizou as alegações de "George Bush, de que 'o regime de Saddam está buscando uma bomba nuclear' e defesa dele para um ataque preventivo", referindo-se a uma analogia do então presidente de que os Estados Unidos não podiam se dar ao luxo de esperar pela "arma fumegante que poderia vir na forma de uma nuvem de cogumelo".

- Nenhuma arma de destruição em massa foi encontrada - continuou Sanders. - Essa guerra foi baseada em uma mentira. Uma mentira que nos custou 4.500 jovens americanos, 32 mil feridos e trilhões de dólares.

Bush, em 2003, anunciou a invasão do Iraque sob o pretexto de eliminar armas de destruição em massa, uma alegação que mais tarde foi desmascarada.

Netanyahu e Trump citaram a ameaça representada pelo programa nuclear do Irã, com o presidente dos EUA dizendo, nesse sábado, da Casa Branca: "Nosso objetivo era a destruição da capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e o fim da ameaça nuclear representada pelo Estado patrocinador número 1 do terrorismo do mundo".

Sanders disse ao público do Texas: - Irmãos e irmãs, não podemos deixar a história se repetir. Os Estados Unidos enfrentam enormes problemas aqui em casa. Deveríamos estar gastando nosso dinheiro e nossa mão de obra reconstruindo a América, não entrando em uma guerra contra o Irã.

