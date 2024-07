A- A+

fenômeno meteorológico Beryl deixa 8 mortos e furacão avança no Texas Ao passar pelo Caribe na semana passada, o Beryl deixou pelo menos sete mortos

O número de mortos pela passagem do furacão Beryl sobe para oito após uma árvore atingir uma pessoa nesta segunda-feira (8) no Texas, onde se desloca lentamente, com chuvas, inundações e destruições.

"Uma árvore caiu sobre uma casa e um homem ficou bloqueado sob os escombros. (...) Foi confirmada a morte de uma pessoa", informou Ed González, xerife do condado de Harris, juiz de Houston.

O homem de 53 anos morreu, mas sua esposa e filhos se salvaram.

Ao passar pelo Caribe na semana passada, o Beryl deixou pelo menos sete mortos: três em Granada, onde o fenômeno atingiu a costa na segunda-feira; um em São Vicente e Granadinas e três na Venezuela.

Na sexta-feira foi rebaixado para tempestade tropical, depois de atingir a costa como um furacão na turística Riviera Maya, no México, onde deixaram apenas danos materiais, informaram as autoridades.

Depois, seguiu em direção aos Estados Unidos e voltou a tomar força na noite de domingo quando entrou no Texas como um furacão novamente.

Imagens nas redes sociais e imprensa local mostram árvores caídas sobre carros, ruas alagadas e destruições.

"Tempestades ciclônicas que trazem riscos de morte, ventos intensos, chuvas e enchentes avançam com o Beryl pelo sudeste do Texas", alertou nesta segunda-feira o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Segundo o NHC, Beryl levava ventos de 120km/h.

Beryl, que a viagem do Golfo do México, continuou rumo ao norte em território americano a uma velocidade de 19km/h nas próximas horas deve seguir rumo ao nordeste.

O centro do Beryl tocou o solo na madrugada desta segunda-feira perto de Matagorda, um balneário localizado no condado de mesmo nome, ao sudoeste de Houston.

Pelas suas características, é considerado um furacão de categoria 1, com ventos entre 119 a 153 km/h.

Sem energia

As autoridades previram quedas de energia devido à passagem do Beryl. Na manhã desta segunda-feira, mais de 2 milhões de lares ficaram sem luz no Texas, segundo o site poweroutage.us.

O Aeroporto Intercontinental George Bush de Houston anunciou que vários voos foram cancelados pelo mau tempo. Nesta segunda, o portal Flight Aware relatou 981 cancelamentos neste terminal.

O Serviço Meteorológico Nacional manteve um alerta de tornado para algumas áreas do Texas, incluindo Houston, de 2,3 milhões de habitantes, perto da rota do olho do furacão.

Na segunda-feira, Houston estava sob forte chuva, acompanhada de rajadas de vento. As autoridades alertaram para possíveis transbordamentos de córregos e pântanos na cidade.

Várias regiões da costa do Texas foram mantidas sob alertas de furacões e tempestades.

Imagens desta segunda-feira de um caçador de furacões da cidade de Sargent, entre Corpus Christi e Galveston, perto de Matagorda, mostram casas cercadas por alagamentos e chuvas persistentes.

"A combinação de ciclone e ressaca faz com que áreas normalmente secas perto da costa sejam inundadas pelo avanço das águas", disse mais cedo o NHC.

Algumas cidades costeiras do condado de Nueces, onde fica Corpus Christi, e o condado vizinho de Refugio foram evacuados.

Enfraquecimento

"Na trajetória prevista, o centro de Beryl se moverá em direção ao leste do Texas [nesta segunda-feira]", depois se moverá em direção ao Mississippi e Ohio na terça e quarta-feira, informou o NHC.

"Espera-se um enfraquecimento constante e rápido à medida que o centro se move para o interior, e Beryl deverá enfraquecer para uma tempestade tropical ainda hoje [segunda-feira] e uma depressão tropical na terça-feira", disse o relatório.

A Casa Branca disse que monitora a situação.

Beryl é o primeiro furacão da temporada do Atlântico, que vai do início de junho ao fim de novembro, e impressionou os especialistas pela intensidade.

Cientistas acreditam que as mudanças climáticas, que causam o aumento das temperaturas da água, favorecem essas tempestades e aumentam as chances de uma rápida intensificação.

