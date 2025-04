Bessent afirma que tarifas dos EUA sobre China ''não são sustentáveis'' a longo prazo

A- A+

As medidas adotadas pelos Estados Unidos contra a China estão "longe de ser brincadeira", afirmou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Segundo ele, a China representa o "maior concorrente econômico" e o "maior rival militar" dos EUA, e as tarifas "elevadas" são um reflexo da intensidade dessa competição.

No entanto, Bessent também destacou que "ninguém quer que essas tarifas permaneçam" por muito tempo, já que não são consideradas "sustentáveis" a longo prazo.

"Não é necessário haver descolamento em relação à China, mas isso pode acontecer", reforçou. O secretário também esclareceu que as conversas agendadas com a Espanha para esta semana não terão como foco as tarifas, ao contrário das discussões com o Japão, que se concentram em ajustes comerciais.

Em relação ao mercado global, o dólar segue como o principal ativo de segurança, diz ele. Em entrevista à Bloomberg, Bessent demonstrou confiança na moeda americana, afirmando que "não tem preocupações quanto ao dólar".

Ele ainda mencionou que o Tesouro possui "uma grande caixa de ferramentas" para lidar com flutuações nos mercados, mas ressaltou que ainda está "muito longe" de precisar acionar planos de contingência para a economia.

Bessent também abordou questões relativas ao Federal Reserve (Fed), especialmente o processo de sucessão do atual presidente da instituição, Jerome Powell. Ele revelou que, dentro de seis meses, o Tesouro começará a "entrevistar substitutos" para Powell, destacando que "Trump e eu conversamos sobre o futuro presidente do Fed a todo momento".

Além disso, Bessent elogiou o presidente argentino, Javier Milei, ressaltando que ele está "trazendo a Argentina de volta do 'precipício' em que estava". Segundo o secretário americano, a economia argentina tem potencial para melhorar substancialmente, permitindo que o país "quite o swap com a China, se conseguir reconstruir suas reservas".

As declarações ocorreram após uma reunião entre Bessent e Milei, em Buenos Aires.

