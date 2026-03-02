A- A+

PROIBIÇÃO Bessent anuncia encerramento de uso de IA da Anthropic no Tesouro dos EUA após ordem de Trump O presidente afirmou que a empresa teria tentado impor seus termos de serviço ao Departamento de Guerra

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira, 2, que o Departamento está encerrando o uso de todos os produtos da Anthropic, incluindo a plataforma de inteligência artificial (IA) Claude - concorrente do ChatGPT, da OpenAI - por determinação do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Por orientação do presidente, o Tesouro dos EUA está encerrando todo o uso de produtos da Anthropic em nosso Departamento", escreveu Bessent no X. Segundo ele, "o povo americano merece confiança de que toda ferramenta no governo serve ao interesse público" e, sob Trump, "nenhuma empresa privada ditará os termos de nossa segurança nacional".

Na semana passada, Trump havia anunciado que todas as agências federais deveriam cessar imediatamente o uso de ferramentas da Anthropic. O presidente afirmou que a empresa teria tentado impor seus termos de serviço ao Departamento de Guerra, o que classificou como uma "tentativa desastrosa" de interferir nas decisões militares do país.

Trump declarou ainda que haverá um período de transição de seis meses para agências que utilizam produtos da companhia em diferentes níveis e advertiu que poderá usar "todo o poder da Presidência" para garantir o cumprimento da ordem, mencionando possíveis consequências civis e criminais.



Veja também