Bessent diz que EUA estão perto de acordos comerciais com vários países, 'exceto China'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o país está perto de fechar acordos comerciais com diversos parceiros, mas destacou que a China ainda apresenta resistência.

"Estamos muito próximos de fechar alguns acordos comerciais, alguns virão talvez ainda esta semana", disse. "Estou altamente confiante de que 17 parceiros comerciais, excluindo a China, apresentaram propostas comerciais muito boas", disse em entrevista à CNBC.

Sobre as negociações com Pequim, Bessent foi mais cauteloso. "Podemos ver um progresso significativo no comércio com a China nas próximas semanas", afirmou, mas ressaltou que o país asiático "só ofereceu o que disseram publicamente". Ele também cobrou medidas contra o tráfico de precursores de fentanil: "O tráfico de produtos químicos precursores de fentanil precisa parar."

Além do comércio, Bessent projetou uma retomada econômica: "Acho que podemos retomar um crescimento de 3% até este período no ano que vem." Sobre a agenda do governo Trump, destacou a desregulamentação, com foco em instituições menores: "Estamos concentrando o foco da desregulamentação bancária nos bancos comunitários e nos bancos regionais de menor porte."

Questionado sobre o mercado, o secretário disse preferir "não falar sobre o mercado quando ele está muito volátil". Sobre a inflação, por sua vez, Bessent afirmou que os dados seguem sólidos: "A medida preferida do Federal Reserve (Fed) para a inflação está em queda, o mercado não está precificando inflação Os dados concretos ainda são resilientes."



