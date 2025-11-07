A- A+

TERRAS RARAS Bessent diz que EUA estão rompendo "estrangulamento" da China sobre terras raras "Estamos finalmente nos tornando independentes novamente, graças a empresas como a EVAC", acrescentou

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o país está "rompendo o estrangulamento da China" sobre o fornecimento de terras raras e recuperando a autossuficiência industrial.

Em entrevista à Fox Business, ele destacou a inauguração de uma "fantástica fábrica de ímãs" em Sumter, na Carolina do Sul, como símbolo do esforço para garantir cadeias de suprimento críticas para os setores de energia limpa e defesa.

"Este é o primeiro ímã feito nos EUA em 25 anos. Estamos encerrando o estrangulamento da China sobre nossa cadeia de suprimentos", disse Bessent ao exibir um dos imãs produzidos no novo centro de processamento do produto de terras raras da EVAC.

Segundo ele, esses materiais são componentes essenciais "em praticamente todos os produtos modernos, de smartphones e carros a turbinas eólicas, caças e sistemas de mísseis".

Bessent afirmou que a fábrica representa o retorno da manufatura e contribuirá para criar empregos e reduzir preços à medida que a economia do presidente dos EUA, Donald Trump, "ganha forma". "Estamos finalmente nos tornando independentes novamente, graças a empresas como a EVAC", acrescentou.



