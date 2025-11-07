Sex, 07 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta07/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TERRAS RARAS

Bessent diz que EUA estão rompendo "estrangulamento" da China sobre terras raras

"Estamos finalmente nos tornando independentes novamente, graças a empresas como a EVAC", acrescentou

Reportar Erro
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott BessentO secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o país está "rompendo o estrangulamento da China" sobre o fornecimento de terras raras e recuperando a autossuficiência industrial.

Em entrevista à Fox Business, ele destacou a inauguração de uma "fantástica fábrica de ímãs" em Sumter, na Carolina do Sul, como símbolo do esforço para garantir cadeias de suprimento críticas para os setores de energia limpa e defesa.

"Este é o primeiro ímã feito nos EUA em 25 anos. Estamos encerrando o estrangulamento da China sobre nossa cadeia de suprimentos", disse Bessent ao exibir um dos imãs produzidos no novo centro de processamento do produto de terras raras da EVAC.

Leia também

• Decisão da China de retomar importação de frango tem efeito imediato, dizem ministérios

• China encerra suspensão e pode retomar importação de frangos após caso de gripe aviária no Brasil

• EUA formalizam suspensão de tarifas sobre importações da China por 1 ano após acordo com Xi

Segundo ele, esses materiais são componentes essenciais "em praticamente todos os produtos modernos, de smartphones e carros a turbinas eólicas, caças e sistemas de mísseis".

Bessent afirmou que a fábrica representa o retorno da manufatura e contribuirá para criar empregos e reduzir preços à medida que a economia do presidente dos EUA, Donald Trump, "ganha forma". "Estamos finalmente nos tornando independentes novamente, graças a empresas como a EVAC", acrescentou.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter