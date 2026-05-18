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Guerra no Oriente Médio

Bessent diz que EUA pedirão ao G7 reforço de sanções para conter 'máquina de guerra' do Irã

Secretário acrescentou que a medida busca "devolver esse dinheiro ao povo iraniano"

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O secretário do Tesouro dos EUA, Scott BessentO secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira (18) que pedirá aos ministros de Finanças do G7 que reforcem o cumprimento do regime de sanções contra o Irã, com o objetivo de restringir o financiamento ao que chamou de "máquina de guerra iraniana". A declaração foi feita durante reunião do grupo em Paris.

Segundo Bessent, os países do G7 discutirão sanções e financiamento ao terrorismo em meio às tensões geopolíticas e às preocupações do mercado com os impactos inflacionários da guerra envolvendo o Irã. "Convocamos todos os nossos aliados e o restante do mundo a seguir o regime de sanções para que possamos reprimir o financiamento ilícito que alimenta a máquina de guerra iraniana", afirmou.

O secretário acrescentou que a medida busca "devolver esse dinheiro ao povo iraniano". Mais cedo, porém, a agência iraniana Tasnim informou que os EUA concordaram em remover sanções petrolíferas contra o Irã durante o período de negociações.

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Bessent também comentou a viagem realizada na semana passada a Pequim ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, classificando o encontro como "muito bem-sucedido". Segundo ele, as conversas com autoridades chinesas abordaram temas como geopolítica, comércio e minerais críticos.

Os ministros de Finanças do G7 se reuniram em Paris em busca de coordenação diante das tensões econômicas globais e da recente volatilidade nos mercados, provocada pelo aumento das preocupações com inflação e riscos fiscais em meio ao conflito no Oriente Médio.

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