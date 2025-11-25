A- A+

relações políticas Bessent diz que EUA sempre serão rivais da China, mas que países concordaram sobre Ucrânia "A relação com a China está em um bom lugar, mas a posição dos EUA sobre Taiwan não mudou", afirmou o secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, disse que os EUA e a China "sempre serão rivais", o que, na avaliação dele, "é natural", em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 25.

No entanto, o representante dos Estados Unidos afirmou que os dois países concordaram em trabalhar juntos pela paz em meio à guerra na Ucrânia e que podem trabalhar juntos em outras questões, sem fornecer maiores detalhes.

"O presidente dos EUA, Donald Trump, que realizou a ligação para o presidente chinês, Xi Jinping, 30 dias após o encontro na Coreia do Sul", mencionou Bessent. "A relação com a China está em um bom lugar, mas a posição dos EUA sobre Taiwan não mudou", acrescentou.

Segundo Bessent, os chineses estão "dentro do cronograma" para as compras de soja. Ainda sobre a relação entre as duas principais potências econômicas, ele afirmou que podem ocorrer quatro reuniões entre Trump e Xi no próximo ano e que o republicano pode comparecer à Cúpula da Apec em Shenzhen em novembro de 2026.

Em relação à política interna, o secretário ponderou que Trump "quer o melhor para o povo americano" e que espera que Nova York "se saia bem" com o prefeito eleito, Zohran Mamdani.

