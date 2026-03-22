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GUERRA

Bessent: EUA devem 'escalar para desescalar' guerra contra Irã

Segundo Bessent, Trump pode encerrar a guerra a qualquer momento que desejar, mas tem sido claro sobre os seus objetivos

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Guerra causa destruição no Oriente MédioGuerra causa destruição no Oriente Médio - Foto: Atta Kenare/AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse neste domingo, 22, em entrevista à NBC que o país deve "escalar para desescalar", quando questionado se o presidente Donald Trump planeja desacelerar a guerra no Irã.

Segundo Bessent, Trump pode encerrar a guerra a qualquer momento que desejar, mas tem sido claro sobre os seus objetivos, que incluem destruir a força aérea, a marinha e as capacidades de mísseis do Irã.

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Ele acrescentou que os sentimentos "divergentes" do presidente, alternando entre falas sobre escalada e desescalada da guerra, "não se excluem mutuamente", e que o Trump "tomará todas as medidas necessárias para alcançar seus objetivos" no conflito.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação da Broadcast

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