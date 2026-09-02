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Conflito Bessent: EUA podem ampliar sanções ligadas ao Irã para aéreas, setor marítimo e ativos digitais "Vamos eliminar sistematicamente os maus atores", afirmou o secretário do Tesouro americano

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira (2) que Washington pode ampliar as sanções relacionadas ao Irã para atingir companhias aéreas, o setor marítimo e ativos digitais, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Em entrevista à Fox News, ele disse que o governo americano pretende agir de forma sistemática contra atores que ajudam Teerã a contornar as restrições.

"Vamos eliminar sistematicamente os maus atores", afirmou Bessent. Ao ser questionado sobre Irã e Rússia, o secretário disse que sua mensagem a governos e empresas é "fiquem longe" e acrescentou que "ninguém deveria apoiar esse regime", em referência a Teerã.

Bessent também afirmou que os preços de energia devem cair assim que o conflito com o Irã terminar. As tensões na região, especialmente em torno do Estreito de Ormuz, têm pressionado as cotações do petróleo e aumentado preocupações com o fornecimento global.

Sobre o G20, o secretário classificou como "lamentável" a decisão da China de não aderir ao consenso dos demais integrantes sobre desequilíbrios comerciais e políticas consideradas não orientadas pelo mercado. Pequim se opôs a trechos do comunicado final do encontro de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais realizado em Asheville

Bessent elogiou ainda a expansão da Chevron na Venezuela, afirmando que "não há empresa melhor" para operar no país e que o CEO da petroleira, Mike Wirth, está fazendo um "trabalho fantástico" na gestão dos ativos venezuelanos. A Chevron anunciou hoje investimentos superiores a US$ 7 bilhões no país nos próximos cinco anos.

Ao comentar sobre o Canadá, Bessent disse que o acordo comercial firmado com Ottawa teve "praticamente nenhum impacto" sobre os preços nos EUA e afirmou não ter certeza de que um eventual novo acordo americano com o país seria novamente tão favorável aos canadenses.

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