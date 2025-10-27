Seg, 27 de Outubro

Argentina

Bessent parabeniza Milei pela vitória de seu partido nas eleições, e argentino agradece

Secretário do Tesouro americano elogia vitória do partido do presidente argetino nas eleições e diz que resultados confirmam "eficácia da política econômica do governo Trump na região"

Milei surpreende com vitória contundente nas legislativas de meio de mandatoMilei surpreende com vitória contundente nas legislativas de meio de mandato - Foto: Luis Robayo / AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, parabenizou o presidente da Argentina, Javier Milei, pelo desempenho de seu partido, La Libertad Avanza (LLA), nas eleições legislativas de meio de mandato. Em uma mensagem publicada nesta segunda-feira em seu perfil no X (antigo Twitter), Bessent afirmou que a Argentina é um aliado vital dos Estados Unidos na América Latina e que os resultados do pleito são um “exemplo claro de que a política de paz por meio do fortalecimento econômico do governo Trump está funcionando”.

O LLA teve uma vitória expressiva, alcançando 40,83% dos votos para a Câmara e 42,58% para o Senado. O desempenho superou as previsões mais otimistas e reduziu, ao menos por ora, os temores do mercado de que o governo pudesse relaxar seu plano de ajuste fiscal rigoroso e fez os títulos argentinos dispararem, atingindo níveis recordes.

Bessent disse esperar que o governo de Milei continue “dando passos em direção à liberdade econômica que atrairão investimentos do setor privado e criadores de empregos”, promovendo o que chamou de “prosperidade para o povo argentino”.

O secretário também elogiou o relacionamento entre Washington e Buenos Aires, afirmando que, sob a liderança de Donald Trump, a relação entre os dois países “nunca foi tão forte” e que a América Latina está “no caminho de um futuro econômico brilhante”.

Horas depois, Milei respondeu à publicação agradecendo as “palavras gentis” e o “apoio inabalável” de Bessent.

“A visão ousada do seu governo de alcançar a paz por meio da força econômica ressoa profundamente com nossa própria busca pela liberdade”, escreveu o presidente argentino.

Milei concluiu dizendo que, sob a liderança de Trump, o “vínculo inquebrável” entre os dois países abrirá caminho para “investimentos, inovação e crescimento sem precedentes”, liberando o potencial da América Latina “como modelo de livre iniciativa”.

“Juntos, construiremos um futuro em que motosserras eliminam a burocracia, não sonhos. MAGA!”, finalizou Milei.

Apoio condicionado
Durante uma visita de Milei a Washington no início de outubro, Donald Trump chegou a dizer que a ajuda financeira dos EUA à Argentina dependeria do resultado das eleições legislativas.

— Estamos aqui para dar a você o apoio que precisa para as próximas eleições. Se a Argentina for bem, outros países seguirão (seu exemplo). Mas se (o governo de Milei) não ganhar (as eleições legislativas), não contará conosco. Se perder, não seremos generosos com a Argentina — afirmou Trump, ao receber o líder argentino na Casa Branca.

Os Estados Unidos atuaram no resgate da economia argentina com uma linha de crédito de US$ 20 bilhões (R$ 108 bilhões, na cotação atual), a promessa de outros US$ 20 bilhões do setor privado e intervenções diretas no mercado de câmbio local para defender um peso que muitos analistas consideram supervalorizado.

