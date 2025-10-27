A- A+

Argentina Bessent parabeniza Milei pela vitória de seu partido nas eleições, e argentino agradece Secretário do Tesouro americano elogia vitória do partido do presidente argetino nas eleições e diz que resultados confirmam "eficácia da política econômica do governo Trump na região"

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, parabenizou o presidente da Argentina, Javier Milei, pelo desempenho de seu partido, La Libertad Avanza (LLA), nas eleições legislativas de meio de mandato. Em uma mensagem publicada nesta segunda-feira em seu perfil no X (antigo Twitter), Bessent afirmou que a Argentina é um aliado vital dos Estados Unidos na América Latina e que os resultados do pleito são um “exemplo claro de que a política de paz por meio do fortalecimento econômico do governo Trump está funcionando”.

O LLA teve uma vitória expressiva, alcançando 40,83% dos votos para a Câmara e 42,58% para o Senado. O desempenho superou as previsões mais otimistas e reduziu, ao menos por ora, os temores do mercado de que o governo pudesse relaxar seu plano de ajuste fiscal rigoroso e fez os títulos argentinos dispararem, atingindo níveis recordes.

Bessent disse esperar que o governo de Milei continue “dando passos em direção à liberdade econômica que atrairão investimentos do setor privado e criadores de empregos”, promovendo o que chamou de “prosperidade para o povo argentino”.

O secretário também elogiou o relacionamento entre Washington e Buenos Aires, afirmando que, sob a liderança de Donald Trump, a relação entre os dois países “nunca foi tão forte” e que a América Latina está “no caminho de um futuro econômico brilhante”.

Horas depois, Milei respondeu à publicação agradecendo as “palavras gentis” e o “apoio inabalável” de Bessent.

“A visão ousada do seu governo de alcançar a paz por meio da força econômica ressoa profundamente com nossa própria busca pela liberdade”, escreveu o presidente argentino.

Milei concluiu dizendo que, sob a liderança de Trump, o “vínculo inquebrável” entre os dois países abrirá caminho para “investimentos, inovação e crescimento sem precedentes”, liberando o potencial da América Latina “como modelo de livre iniciativa”.

“Juntos, construiremos um futuro em que motosserras eliminam a burocracia, não sonhos. MAGA!”, finalizou Milei.

Apoio condicionado

Durante uma visita de Milei a Washington no início de outubro, Donald Trump chegou a dizer que a ajuda financeira dos EUA à Argentina dependeria do resultado das eleições legislativas.

— Estamos aqui para dar a você o apoio que precisa para as próximas eleições. Se a Argentina for bem, outros países seguirão (seu exemplo). Mas se (o governo de Milei) não ganhar (as eleições legislativas), não contará conosco. Se perder, não seremos generosos com a Argentina — afirmou Trump, ao receber o líder argentino na Casa Branca.

Os Estados Unidos atuaram no resgate da economia argentina com uma linha de crédito de US$ 20 bilhões (R$ 108 bilhões, na cotação atual), a promessa de outros US$ 20 bilhões do setor privado e intervenções diretas no mercado de câmbio local para defender um peso que muitos analistas consideram supervalorizado.

