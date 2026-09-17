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CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO Betânia Santana integra mesa sobre jornalismo político feminino na Semana de Jornalismo da UFPE Colunista da Folha de Pernambuco estará entre as jornalistas convidadas para a mesa "Vozes femininas na cobertura política em Pernambuco"

A colunista de Política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana, participa, na tarde desta quinta-feira (17), da Semana de Jornalismo Graça Araújo 2026, promovida pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A jornalista faz parte da mesa “Vozes femininas na cobertura política em Pernambuco”, que reúne profissionais da imprensa para compartilhar experiências e discutir a atuação de mulheres no jornalismo político.

O encontro está marcado para as 16h, no Auditório do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, localizado no Centro de Artes e Comunicação (CAC), no Campus Recife da UFPE, na Cidade Universitária, Várzea, bairro da Zona Oeste do Recife.

A atividade faz parte da programação da Semana de Jornalismo Graça Araújo, evento voltado à discussão de temas relacionados à prática e aos desafios do jornalismo.

A colunista estará ao lado de Raíssa Ebrahim, do Marco Zero Conteúdo; Renata Bezerra, do Diario de Pernambuco; e Natalia Ribeiro, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

"Mais do que conversar com futuros jornalistas, mais do que contar um pouco dos nossos dias, vamos ouvir, saber do que interessa, aprender com eles. Vai ser uma oportunidade deliciosa", destacou a colunista.

Juntas, as jornalistas vão discutir experiências e perspectivas sobre a cobertura política em Pernambuco, com foco na atuação feminina no setor. A proposta é promover uma reflexão sobre a presença feminina no jornalismo político e as particularidades enfrentadas pelas profissionais durante a cobertura.

Com experiência na cobertura dos acontecimentos políticos de Pernambuco, a colunista vai compartilhar situações vivenciadas ao longo da carreira e aspectos relacionados à rotina de apuração, produção e acompanhamento do cenário político estadual.

O debate também pretende aproximar estudantes de Jornalismo das experiências de profissionais que atuam diretamente no mercado de comunicação.

A programação do evento reúne diferentes atividades destinadas à discussão de temas relacionados à profissão e à formação jornalística.

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