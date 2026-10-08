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Demisões Bets começam a fazer demissões após proibição das apostas online, mostra levantamento Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) estima que pelo menos 3,5 mil trabalhadores diretos já teriam sido dispensados

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Menos de 15 dias após a edição da Medida Provisória pelo governo federal, que determinou a proibição e o bloqueio das plataformas de apostas online legalizadas no Brasil, empresas começam a enxugar seus quadros.

Levantamento divulgado pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), uma das entidades que representa o setor, mostra que pelo menos 3,5 mil trabalhadores diretos já teriam sido dispensados desde a publicação da medida, o que corresponde a 23% de toda a força de trabalho direta das operadoras.

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Além dos desligamentos, outros 4.167 funcionários foram colocados em férias coletivas pelas empresas, segundo a ANJL, aguardando uma definição seja do Congresso, que precisa votar a MP para que ela vire uma lei, ou do Supremo Tribunal Federal (STF), onde as bets pediram a suspensão da MP.

O presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, disse que o setor engloba diversas empresas. Ao considerar toda a cadeia de fornecedores e parceiros indiretos (tecnologia, publicidade, assessoria de comunicação, análise de dados e segurança), até 60 mil empregos diretos e indiretos ficam em xeque caso a MP seja mantida. Ele alertou que a situação dessa mão de obra depende diretamente da análise de liminares sob relatoria do ministro Luiz Fux, no STF.

— Esse cenário reforça a urgência da apreciação do pedido de suspensão da MP — diz o executivo. Pelas projeções da ANJL, em 90 dias, o total de demissões diretas pode chegar a 5,6 mil trabalhadores (37% da força de trabalho do setor)

Os desligamentos atingiram principalmente empresas menores e operadoras nacionais. Mapeamento da Associação de Mulheres da Indústria do Gaming (Amig) indica que ao menos 36 das 188 marcas autorizadas já realizaram cortes até o início da semana. Entre os exemplos de companhias brasileiras que já realizaram cortes estão a H2Bet, que dispensou 170 de seus 270 colaboradores.

A Rivalo Brasil desligou quase a totalidade da sua equipe brasileira, estimada em cerca de 100 profissionais. Há informações que pelo menos 500 pessoas que trabalham em call centers de empresas para atendimento já tenham sido demitidas com a paralisação da atividade.

Além da eliminação imediata de postos de trabalho, a paralisação do setor atinge outros segmentos econômicos, como o mercado imobiliário corporativo.

Pesquisa realizada pela consultoria RealtyCorp identifica a devolução de espaços comerciais, especialmente em São Paulo, onde as empresas mantinham sedes e escritórios administrativos. Outras companhias do segmento que operavam em espaços de coworking também informaram que pretendem desocupar esses espaços.

Reginaldo Diniz, CEO da Agência de Marketing Esportivo End to End, afirma que "o dano prático da MP é a insegurança jurídica trazida ao setor".

Para Igor Sá, executivo de iGaming com passagens por BETesporte, Esportes da Sorte, F12 e HiperBet afirma que pessoas que investiram em capacitação para o cenário regulado de operação das bets estão sendo impactadas, trazendo "clara insegurança para outros setores em evolução no Brasil".

Fim do prazo para saques

Na segunda, terminou o prazo para o saque voluntário direto nas plataformas de apostas. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de R$ 1,32 bilhão ficou em contas de 26,5 milhões de apostadores que não retiraram o valor a tempo.

Quem perdeu o prazo não perdeu o dinheiro já que as plataformas estão repassando os saldos remanescentes para as instituições financeiras. A previsão para a restituição, feita diretamente pelos bancos aos clientes, é entre os dias 9 e 14 de outubro de 2026.

Caso ocorram problemas operacionais na devolução, a Caixa vai atuar como intermediária a partir de 14 de outubro.

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